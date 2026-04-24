El Egara inicia la defensa con un sólido triunfo; el Club de Campo avanza en penaltis

El Club Egara arrancó este viernes la defensa de su primer y único título de la Copa de la Reina con un triunfo convincente ante el Atlètic Terrassa (0-3) en una jornada de cuartos de final que el Club de Campo Villa de Madrid, la alternativa más fiable, necesitó de los penaltis para derrotar al anfitrión Junior FC (3-1) tras el empate a 3 en el tiempo reglamentario.

No era un estreno ni mucho menos sencillo para el Egara ante el finalista de la última Liga Iberdrola en las instalaciones del Junior FC de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Después del 0-0 en el primer acto, el equipo vallesano encarriló el partido con un gol de Berta Muñoz en el arranque del segundo período.

Acción del encuentro entre Egara y Terrassa / RFEH

Se mantuvo en esas el partido, hasta que en el último acto, dos goles en diez minutos de Sofia Keenan y Mireia Herrero derrumbaron definitivamente la esperanza de su rival vecinal por forzar los ‘shoot-out’ y clasifican al vigente campeón a semifinales.

Se cumplen los pronósticos

Ahí se medirá al Sanse Complutense, que cumplió con los pronósticos y confirmó su excelente estado de forma, en el que encadena una racha sin perder desde el pasado 15 de marzo, para derrotar de forma plácida a la Real Sociedad (3-0).

El equipo madrileño encarriló el partido en el tercer cuarto, en el que anotó en los primeros ocho minutos los tres goles que le permiten plantarse a un partido de la final en un torneo que no ha conquistado en ninguna ocasión.

La otra semifinal estará el gran favorito al título, el que más lo ha ganado, 18 en 42 ediciones, el Club de Campo Villa de Madrid, no después de un debut con más apuros de los esperado ante un anfitrión que empujado por su público, llevó al límite al equipo que dirige Pablo Usoz.

Acción del encuentro entre Junior y Clubd e campo / RFEH

Tanto que cuando el cuadro madrileño ya se veía en semifinales, un gol a un minuto y medio del final de Mia Byrne forzó la tanda de penaltis. Cara o cruz entonces, la jerarquía y oficio del equipo más laureado se impuso y con tantos de Laura Barrios, Florencia Amundson y Begoña Garcia selló su pase ante un Junior FC que solo pudo marcar Teresa Lima, pero que cayó de pie.

El rival del Club de Campo será el Taburiente canario, que cerró la jornada con una emocionante victoria ante el Real Club de Polo de Barcelona. Tras el 3-3 al final del tiempo reglamentario, el conjunto insular se impuso en la tanda de penaltis por 3-2 para sellar su pase a la siguiente ronda y seguir soñando en su regreso a la fase final copera dos años después. EFE