El Egara defiende la Copa de la Reina frente a un Club de Campo que reclama el trono

El Club Egara defenderá desde este viernes su título de la Copa de la Reina de hockey hierba en un torneo que se disputará en las instalaciones del Junior FC de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con el Club de Campo Villa de Madrid como principal aspirante al triunfo, tras haberlo ganado en 18 de las 42 ediciones celebradas.

La fase final, que se jugará de forma simultánea a la Copa del Rey masculina, reunirá a los ocho mejores equipos de la fase regular de la Liga Iberdrola. El conjunto madrileño vuelve a presentarse como gran aspirante a recuperar un trofeo que ha copado especialmente en la última década.

Más allá de los títulos del Junior (2021), el Polo (2023) y el propio Egara (2025), todos ellos logrados tras imponerse al Club de Campo en la final, la hegemonía del conjunto madrileño ha sido una constante en la competición copera.

El Junior acoge la Copa del Rey y de la Reina / @rfe_hockey

El equipo que dirige Pablo Usoz abrirá su participación ante el anfitrión, el histórico Junior FC, club centenario desde el pasado 6 de enero, en un duelo programado para las 15:00 horas.

Antes, a las 11:00 horas, se disputará el primer cruce de cuartos de final entre el Atlètic Terrassa y el Club Egara, un derbi de Terrassa que representa uno de los grandes clásicos del hockey hierba catalán.

Será además el primer paso del vigente campeón en su defensa del único título de Copa que ha conquistado en su historia, logrado la pasada temporada en sus propias instalaciones tras imponerse en los penaltis (3-4) al Club de Campo Villa de Madrid, después de un empate a uno en el tiempo reglamentario.

Horarios cuartos de final ATLÈTIC TERRASSA HOCKEY CLUB-CLUB EGARA – 11:00H SANSE COMPLUTENSE-REAL SOCIEDAD, S.A.D. – 13:00H CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID-JUNIOR FC – 15:00H UNION DEPORTIVA TABURIENTE-RC POLO -17:00H

Inicio equilibrado

El Egara parte como favorito, avalado por su segunda posición en la Liga Iberdrola, donde solo ha cedido dos derrotas en 17 jornadas. Sin embargo, el Atlètic Terrassa, que ya alcanzó la final de la última Liga, promete un duelo muy equilibrado.

El vencedor de este encuentro se enfrentará al ganador del duelo entre el Sanse Complutense y la Real Sociedad (13:15 horas), una eliminatoria a priori más desnivelada.

El conjunto madrileño llega en un excelente estado de forma, encadenando una racha sin derrotas desde la jornada 12, cuando cayó ante el Atlètic Terrassa (1-0) el pasado 15 de marzo, en contraste con el rendimiento más irregular del conjunto guipuzcoano, que suma dos derrotas y dos empates en sus últimos cinco encuentros.

Por la parte baja del cuadro, los cuartos de final se cerrarán con el enfrentamiento entre el Taburiente y el Polo (17:15 horas). El conjunto canario regresa a una fase final copera dos años después y lo hará ante un Polo que, lejos de su versión más dominante en la sección masculina, depara una eliminatoria abierta y sin un claro favorito.

El torneo continuará el sábado con la disputa de las semifinales, previstas a las 14:30 y 16:45 horas, mientras que la final se celebrará el domingo a las 13:00 horas, tras el encuentro por el tercer y cuarto puesto.