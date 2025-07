Definido el calendario de la OK Liga 2025/2026

El calendario de la temporada 2025/2026 quedó definido a través de un sorteo que se celebró en el Auditorio de Prensa Ibérica en l'Hospitalet de Llobregat.

El acto contó con la presencia de representantes de los diferentes clubes, así como del presidente de la Real Federación Española de Patinaje, Carmelo Paniagua, así como de Sergi Guillot, director de Prensa Ibérica. "Nos hace especial ilusión a Prensa Ibérica que este sorteo sea aquí porque sin ser el hockey un deporte de masas si que es un deporte que muy arraigado aquí y lo sé porque he jugado a hockey y he ido a Voltregà, Reus...y a partir de ese arraigo en el territorio contamos ya con 18 campeonatos del mundo. Por tanto es un deporte que a partir de la territorialidad nos hemos convertido en números 1 mundiales. Se asemeja mucho al modelo de Prensa Ibérica, un grupo de comunicación con 27 periódicos en toda España que cubre 1.000 localidades y que se hace grande a partir de la teritorialidad", indicó el directivo del grupo. También estuvieron presentes en el acto el director de Sport, Joan Vehils, así como la subdirectora del diario, Iulene Servent.

Bombo del sorteo de la Ok Liga / Dani Barbeito

En el acto se definieron también los calendarios de la diferentes categorías. La sesión se abrió con el sorteo de los dos grupos (Norte y Sur) de la OK Liga Bronce, para dar paso a la OK Liga Plata masculina y femenina, las futuras eliminatorias de ascenso a la OK Liga y OK Plata Masculina, la OK Liga Iberdrola y finalmente la OK Liga.

El sorteo de la OK Liga masculina tuvo a Eduard Granell, entrenador del Adiss Hockey Rivas y Edu Amat, entrenador del Pons Lleida como manos inocentes. En formato de sorteo puro, con dos bombos, uno para el equipo visitante y otro para el local, quedó definida la primera jornada.

La suerte deparó para el Barça un duelo inaugural contra el Igualada Rigat que se disputará en Les Comes.

Primera jormada Voltregà Movento Stern-Caldes Recam Làser CE Noia Freixenet-Pons Lleida Reus Deportiu-Aitex Pas Alcoi Hoquei Club Liceo-Shum Frit Ravich Innoaesthetics HC Sant Just-Cerdanyola Club d'Hoquei Calafell La Menorquina - Adiss Hockey Rivas Igualada Rigat HC-Barça

Tras las ligas se llevó a cabo el sorteo de la Supercopa de España tanto en categoría masculina como femenina. Marc Muntaner, técnico del Igualada y Ricard Ares, nuevo entrenador del Barça, fueron los encargados de desvelar los emparejamientos en Supercopa.

En el caso de la competición masculina la competición tendrá lugar en Igualada, en el pabellón de Les Comes en el mes de septiembre y el Barça debutará en semifinales con un duelo contra el Liceo, precisamente el mismo rival con el que finalizó la temporada en la final por el play-off de la Ok Liga. La semifinal 1 enfrentará a Reus e Igualada.

En la Supercopa femenina que se celebrará en Lloret, la primera semifinal la protagonizarán Vilasana y Esneca Fraga, mientras que en la segunda se medirán Telecable y Generali Palau.