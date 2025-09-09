Debut y victoria para España en el Europeo

La absoluta Femenina de hockey sobre patines ha iniciado con paso firme el Campeonato de Europa que se celebra en Paredes, logrando una clara victoria por 8-0 frente a la selección de Francia. El equipo dirigido por Sergi Macià confirmó desde el primer minuto sus credenciales para volver a luchar por el título continental.

El encuentro comenzó con un ritmo muy alto por parte del conjunto español, que pronto encontró el camino del gol. Aina Florenza inauguró el marcador a los dos minutos y medio de juego y volvió a marcar cuatro minutos después, consolidando la ventaja.

Mariona Colomer amplió la renta con el tercer gol, a falta de 7 minutos para la conclusión del primer tiempo, con el que se llegó a la media parte.

En la reanudación, el guion no cambió. España mantuvo la intensidad y continuó ampliando la diferencia. Marta Piquero firmó el cuarto tanto con una gran acción ofensiva, mientras que Florenza completó su hattrick con el quinto gol.

Elsa Salvanyà, Victòria Porta y María Sanjurjo anotaros los últimos tres goles del combinado nacional para confirmar la primera victoria en este europeo.

Con esta primera victoria, España inicia el Europeo con los primeros tres puntos y con la vista puesta en el próximo partido, que se disputará mañana martes 9 de septiembre a las 18:00h (peninsular española) frente a Italia. El combinado español tratará de mantener la dinámica positiva y dar un nuevo paso hacia las eliminatorias por el título.