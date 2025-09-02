Debut y victoria para España en el Europeo
Los goles de Nil Roca y Martí Casas han servido para superar a Francia por 2-1 en el primer duelo del equipo entrenado por Pere Varias
Primeros tres puntos para la absoluta masculina en el Campeonato de Europa 2025 que ha arrancado hoy en Paredes (Portugal). El combinado nacional ha superado por 2-1 a Francia en su debut con goles de Nil Roca y Martí Casas.
El encuentro ha empezado con mucha intensidad española que se ha traducido en el gol del capitán Nil Roca a los 3 minutos. Martí Casas ha anotado el 2-0 para agrandar la diferencia, pero Rémi Herman ha recortado distancias para los franceses, tras un lanzamiento de penalti a los 21’ de encuentro. Con el resultado de 2-1 se ha llegado a la final de los primeros 25 minutos.
En la segunda mitad, a pesar de que no se ha movido el marcador, ambos conjuntos han dispuesto de varias ocasiones, pero España se ha mostrado más incisiva y Pol Manrubia ha tenido la más clara con un disparo al poste.
Con este triunfo, la absoluta masculina suma sus primeros tres puntos del campeonato y mañana, martes 2 de septiembre, se enfrentará a Italia en un partido que se disputará a las 20:00h (hora peninsular española) con el objetivo de seguir contando los encuentros por victorias.
