El CP Vila-sana Cooperativa d’Ivars se proclama campeón de la OK Liga Iberdrola 25/26

El CP Vila-sana Cooperativa d’Ivars se ha proclamado campeón de la OK Liga Iberdrola 25/26. Las jugadoras dirigidas por Lluís Rodero han superado por 2-0 en el global de la eliminatoria al CP Esneca Fraga tras vencer en el primer partido de esta final del Play-Off por 2-1 en casa y hacerlo de nuevo, esta vez por 1-3, a domicilio.

El Vila-sana no ha desaprovechado la ventaja del triunfo del primer partido de la final y ha sellado el esperado título liguero desde muy pronto. Un gol de la internacional española, Elsa Salvanyà, a los 3 minutos de encuentro ha abierto las puertas al título al equipo leridano. En el minuto 15’ de encuentro, Gimena Gómez ha puesto el 2-0 en el electrónico. Sin embargo, en la siguiente jugada, Adriana Soto ha reducido distancias en el marcador pero en la siguiente jugada, Victoria Porta ha puesto el 1-3 definitivo.

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Este es el primer título liguero de la historia para el CP Vila-sana Coop. D’Ivars. El conjunto catalán ha conseguido completar un doblete alzando la Copa de la Reina Iberdrola y la OK Liga Iberdrola.