Convocatoria de la selección española para la Copa de las Naciones de Montreux 2026

El seleccionador nacional, Pere Varias, ha oficializado la lista de jugadores convocados que formarán parte de la selección española en la Copa de las Naciones de Montreux 2026.

España estará encuadrada en el grupo B (también conocido como grupo Livramento) junto a Portugal, Francia y Suiza. El grupo A (o grupo Samaranch) estará formado por Argentina, Italia, Angola y Montreux Hockey. El equipo dirigido por Pere Varias debutará contra Francia el 1 de abril a las 21:00h, jugará su segundo duelo ante Suiza el 2 de abril a las 17:00h y cerrará la fase de grupos contra Portugal el 3 de abril a las 21:00h. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para las semifinales del sábado 4 de abril. El domingo 5 de abril se disputará la final y los partidos por el tercer, quinto y séptimo puesto.

Noticias relacionadas

España ha conseguido 17 títulos en total y no gana esta competición desde el 2007, en la que venció en la gran final a Portugal por 3-0 con un doblete de Marc Gual y un gol de Sergi Panadero.