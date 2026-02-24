Convocatoria de la selección española para la Copa de las Naciones de Montreux 2026
Pere Varias ha comunicado la lista de convocados que disputarán la 70ª edición de la competición internacional del 1 al 5 de abril
El seleccionador nacional, Pere Varias, ha oficializado la lista de jugadores convocados que formarán parte de la selección española en la Copa de las Naciones de Montreux 2026.
España estará encuadrada en el grupo B (también conocido como grupo Livramento) junto a Portugal, Francia y Suiza. El grupo A (o grupo Samaranch) estará formado por Argentina, Italia, Angola y Montreux Hockey. El equipo dirigido por Pere Varias debutará contra Francia el 1 de abril a las 21:00h, jugará su segundo duelo ante Suiza el 2 de abril a las 17:00h y cerrará la fase de grupos contra Portugal el 3 de abril a las 21:00h. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para las semifinales del sábado 4 de abril. El domingo 5 de abril se disputará la final y los partidos por el tercer, quinto y séptimo puesto.
España ha conseguido 17 títulos en total y no gana esta competición desde el 2007, en la que venció en la gran final a Portugal por 3-0 con un doblete de Marc Gual y un gol de Sergi Panadero.
Esta es la lista de seleccionados
Porteros:
- Càndid Ballart - Reus Deportiu Brasilia
- Blai Roca - HC Liceo
Jugadores:
- César Carballeira - Deportivo Liceo
- Nil Roca - SL Benfica
- Eloi Cervera - Barça
- Marc Grau - Barça
- Pol Manrubia - FC Porto
- Ivan Morales - OC Barcelos
- Guillem Jansà - Reus Deportiu Brasilia
- Martí Casas - Reus Deportiu Brasilia
