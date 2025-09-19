El club Junior acogerá la Copa del Rey y de la Reina 25/26

El Club Junior acogerá la próxima edición de la Copa del Rey y de la Reina Iberdrola y se convertirá, de esta forma, en el epicentro del hockey nacional del 24 al 26 de abril de 2026.

La RFEH y el Club Junior aunarán esfuerzos y experiencia en la organización de este torneo para ofrecer a los aficionados un espectáculo deportivo que incluso irá más allá de nuestro deporte, con actividades paralelas y un ambiente festivo para las aficiones y los equipos que allí se den cita. Será una excelente cita para celebrar los 100 años que cumplirá la sección de hockey del club catalán en este próximo 2026.

Los ocho mejores equipos de la primera vuelta, tanto en categoría masculina como femenina, competirán, durante tres días, por este prestigioso título en un fin de semana bautizado como la fiesta de las aficiones y que tendrá a Club Egara, en categoría femenina, y Club de Campo, en la masculina, como los defensores del título gracias a sus victorias en la temporada pasada.

Un escenario a la altura

“Felicito por adelantado a la sección de hockey del Club Junior por el centenario que cumplirán el próximo año. Desde la RFEH estamos muy felices con su involucración y esfuerzo del por organizar la Copa del Rey y de la Reina Iberdrola de esta temporada, uno de los dos grandes eventos anuales del hockey nacional, y que ésta sirva como parte de los actos de celebración de esta importante efeméride. Sus instalaciones y conocimiento, que demuestran año tras año en el trabajo en la base y en sus primeros equipos, son garantía de que los aficionados van a poder disfrutar de un evento a la altura que se merece nuestro deporte y una gran fiesta para todos aquellos que acudan a Sant Cugat”, explicó Santi Deó, presidente de la Real Federación Española de Hockey.

Por su parte, Marta Cerdà, presidenta del Club Junior, se mostró ilusionada con la elección. “El año que viene, concretamente el 6 de enero de 2026, se cumplen 100 años de hockey en el Junior. Dentro de los actos de celebración que tenemos previstos está la organización del europeo de hockey sala masculino y estamos muy orgullosos de ser la sede de la Copa del Rey y de la Reina de hockey hierba. Nos hace muchísima ilusión y para nosotros es un reto muy emocionante. Trabajaremos para estar a la altura. Os esperamos a todos y todas en casa para vibrar con la Copa y celebrar estos primeros 100 años de hockey en el Junior”, apuntó.