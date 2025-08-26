Celebrando un nuevo media day de las selecciones absolutas de hockey sobre patines
El polideportivo de Sant Pere de Riudebitlles ha acogido a los medios de comunicación para la previa de los Campeonatos de Europa que se disputarán en Paredes
Este lunes 25 de agosto se ha celebrado, en el Sant Pere de Riudebitlles una jornada abierta a periodistas en la cual los jugadores y cuerpo técnico de la selección española de hockey sobre patines han atendido a los medios de comunicación.
El combinado masculino viajará el próximo domingo 31 de agosto para debutar el lunes 1 de septiembre ante Francia. La competición terminará el sábado 6 de septiembre. El combinado femenino, por su parte, viajará a Portugal el domingo 7 para debutar el lunes 8, también ante Francia. La final tendrá lugar el sábado 13 de septiembre.
Para todos aquellos medios de comunicación que no habéis podido asistir al media day, podéis utilizar el material que encontraréis en el siguiente enlace.
