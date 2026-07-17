Barça-Igualada para alzar el telón de la OK Liga 2026/2027

El sorteo de la OK liga deparó un encuentro de altos vuelos para la primera jornada. El Barça arrancará la temporada liguera 2026/2027 de la Ok Liga recibiendo al Igualada, vigente campeón de la competición doméstica tras una épica final contra el Liceo. El combinado gallego, subcampeón de liga, empezará el curso con una visita al Caldes Recam Làser.

El evento, conducido por el periodista Aitor Centelles, se realizó en las instalaciones del Circuit de Barcelona - Catalunya, en el marco de GRAVITEO, el festival de deportes urbanos que ha invadido el trazado catalán este fin de semana, con la presencia de representantes de los diferentes clubes y de la Federación Española de Patinaje, encabezada por su presidente, Carmelo Paniagua.

Sorteo de ligas hockey patines / ZOWY VOETEN / PIM

El acto se inició con la designación de los emparejamientos de los dos grupos, Norte y Sur, de la OK Liga Bronce así como la fase de ascenso y continuó con los sorteos de la Ok Liga Plata, en categoría masculina y femenina para finalizar con el calendario de la Ok Liga, también en categoría masculina y femenina.

Marc Muntané, entrenador Igualada Rigat HC; Blanca Angrill, jugadora Martinelia CP Manlleu y Pere Varias, seleccionador nacional español de la absoluta masculina, fueron los encargados de extraer las bolas en el sorteo de la máxima categoría.

El Barça arrancará la temporada de la OK Liga enfrentándose al que fue su verdugo en las semifinales del play-off de la temporada pasada. Los azulgranas, pese a empezar la serie con victoria en casa, acabaron cediendo en el quinto y definitivo partido en el Palau contra el Igualada (1-2), que acabó llevándose el título.

En este nuevo curso tendrá la oportunidad de recibir a ese mismo rival en un partido con tintes de revancha. La temporada finalizzará también en casa para los de Ricard Ares, que recibirán en la jornada 26 al madrileño Adiss Hockey Rivas. El Igualada cerrará la temporada regular en la pista Caldes Recam Laser.

La Supercopa abre la temporada

El acto se cerró con el sorteo de los cruces de la primera competición oficial de la temporada 26/27, las Supercopas de España Masculina y Femenina, que este año se disputarán de forma simultánea en Olot. Las semifinales masculinas, que se disputarán el sábado 24 de octubre , enfrentarán a Liceo y Barça, por un lado, y a Igualada Rigat HC y Calafell la Menorquina, por otro. La final será el domingo 25.

Por otro lado las semifinales femeninas quedaron definidas de la siguiente manera: CP Vila-sana Coop. D’Ivars - Generali HC Palau y CP Esneca Fraga - Telecable HC.