Atlètic Terrassa-Club de Campo y Polo-Sanse, las semifinales de la Copa de la Rey

El Club de Campo Villa de Madrid inició este viernes la defensa del título de la Copa del Rey de hockey hierba con un sufrido triunfo ante el Barça (1-0), en una jornada de cuartos de final en la que el Polo, gran dominador con 32 títulos, arrasó al Club Egara (1-5) y el Atlètic Terrassa se llevó el derbi ante el CD Terrassa (1-2).

El vigente campeón tuvo un estreno exigente en las instalaciones del Junior FC de Sant Cugat del Vallès, en un escenario que ya el año pasado le vio conquistar su decimoquinto título tras imponerse con claridad al propio Club Egara (3-0), entonces anfitrión.

En esta ocasión, un solitario gol de Álvaro Iglesias en el minuto 9 bastó para superar a un Barça combativo, que fue de menos a más, pero no consiguió igualar el marcador

Acción del encuentro entre Club de Campo y Barça / RFEH

El Club de Campo será el rival en semifinales del Atlètic Terrassa, que se llevó uno de los grandes clásicos del hockey catalán ante el CD Terrassa (1-2) para seguir aspirando a un título copero que no conquista desde 2022.

El conjunto egarense tomó la iniciativa desde el inicio y se adelantó antes del descanso con un tanto de Francesc Xavier. Tras el paso por vestuarios, Roger Figa amplió la ventaja, y aunque Pau Petchamé recortó distancias en el tramo final, el CD Terrassa ya no pudo inquietar la portería defendida por Joan Ramon Giménez.

El Polo no falla

En la otra semifinal, el Real Club de Polo de Barcelona, que busca recuperar el trofeo dos años después, confirmó su candidatura con una actuación sólida pese a empezar por detrás en el marcador tras el gol inicial de Pol Torres.

A partir del segundo cuarto, el conjunto más laureado de la competición encarriló la remontada y llegó al descanso con un 1-2. Tras el intermedio, amplió su dominio con tres goles más hasta cerrar un claro 1-5, confirmándose como uno de los grandes favoritos al título, en línea con su trayectoria invicto en Liga.

El Junior tuvo cerca la victoria / RFEH

Su rival en semifinales será el Sanse Complutense, que cerró los cuartos de final imponiéndose al anfitrión Junior FC en la tanda de penaltis. El encuentro, tal y como se preveía, fue muy equilibrado y terminó con empate (1-1) tras los 60 minutos reglamentarios. En la definición desde el punto de penalti, el conjunto madrileño mostró mayor eficacia y solvencia, resolviendo la eliminatoria por 1-4 y asegurando así su billete para las semifinales