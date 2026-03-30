El Artistic Skating Cunit se proclama campeón de España de Grupos Show Pequeños 2026
Más de 5.000 espectadores han vibrado en el Palacio Multiusos de Guadalajara durante dos días de competición espectaculares
El Artistic Skating Cunit lo ha vuelto a conseguir. El club de Cunit ha logrado su tercer título consecutivo de campeón España de Grupos-Show Pequeños con récord de puntuación. Los tricampeones nacionales han logrado una puntuación de 45.59 por su magnífico “ELLA, TÚ Y YO”. El Palacio Multiusos de Guadalajara ha acogido este fin de semana con gran éxito organizativo y de afluencia de público una nueva edición del Campeonato de España de Grupos-Show Grandes y Pequeños y del Cuartetos Sénior. Guadalajara ha sido una auténtica fiesta y los clubes han dado el mayor de los espectáculos.
El CPA Tona ha vuelto a ser subcampeón de España con una puesta en escena brutal con su programa “AZADI” por el que ha obtenido una puntuación final de 42.40. La medalla de bronce se la ha colgado el PA Figueres con su ‘X ti’, por el que ha obtenido una puntuación de 34.51.
· Resultados Campeonato de España de Grupos Show Pequeños 2026
Además, cabe destacar la espectacular exhibición que ha realizado el campeón del mundo sénior de Libre, Héctor Díez y la seis veces campeona de Europa sénior de Solo Danza, Natalia Baldizzone, durante el descanso de la competición.
Todo el campeonato de España de Shows y Cuartetos Sénior se puede volver a ver a la carta a través de La Xarxa Més, COE TV, FEPTV y el Canal de Youtube de la RFEP.
- Se calienta el fichaje de Víctor Muñoz
- El Barça toma una decisión con el fichaje de Xavi Simons
- Plantean un intercambio Barça-Inter por Bastoni
- España tranquiliza al Barça con Lamine Yamal
- Carrera MotoGP del GP de las Américas 2026: resumen y tiempos tras la victoria de Marco Bezzecchi
- El Inter se activa para suplir la posible marcha de Bastoni al Barça
- Confirmado: las tres camisetas oficiales del Barça para la próxima temporada
- Real Madrid - Barcelona, en directo hoy: sigue el clásico de la Liga F en vivo