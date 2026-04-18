Histórico triunfo de Cristóbal Lorente: aspirante al título mundial

Cristóbal Lorente (20-0-3, 8 KO) hizo historia en Glasgow. Firmó una actuación de alto nivel y salió reforzado en su camino hacia el título mundial del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (WBC). El boxeador catalán se impuso al escocés Nathaniel Collins (17-0-1, 8 KO) por decisión dividida, con el juez italiano Giovanni Poggi otorgando a Collins el triunfo por un amplio margen de 116-111, pero con el estadounidense Barry Lindenmann y Victor Loughlin apostando por la victoria de Lorente: 115-112.

El púgil catalán, que ya había empatado en su primer enfrentamiento con Collins, supo gestionar mejor los momentos clave del combate y acabar imponiéndose en las tarjetas tras doce asaltos intensos. El duelo tuvo alternativas, con un inicio más favorable al boxeador local, que buscó imponer su ritmo ante su público, pero Lorente fue creciendo con el paso de los rounds, ajustando distancia, conectando con mayor precisión y mostrando su solidez habitual.

Con este triunfo en territorio hostil, Lorente no solo se lleva una victoria de prestigio, sino que además se sitúa como aspirante al título del peso pluma que ostenta el estadounidense Bruce Carrington. “Me sentí nervioso por la caída, pero mi equipo me dijo que no cambiara la estrategia. Me dijeron que ganara todos los asaltos para conseguir la victoria y eso fue lo que intenté hacer”, aseguró Cristóbal tras la pelea.

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"Sabía que necesitaba ganar para asegurar mi futuro y el de mi familia. De España al mundo, pronto tendremos un campeón mundial", añadió. Lorente es campeón del WBC Silver y aspirante al título mundial.