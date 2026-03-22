¡Histórico! ¡Mariano García, oro en 1.500 en los Mundiales de Torun!

Mariano García ya es uno de los mejores atletas españoles de todos los tiempos, gracias al histórico oro en 1.500 que acaba de colgarse en una impresionante final de 1.500 metros en la que dominó a su antojo a los rivales en una manera de encarar las carreras que llena de nervios a los aficionados. Hace cuatro años, ya había logrado el oro universal bajo techo en Belgrado en 800.

Ante rivales de tanto tronío como el luso Isaac Nader, el italiano Federico Riva, el neerlandés Chapple, el sueco Philström o el estadounidense Green. La final empezó lenta (1:04.87 en el 400) y fue acelerándose (2:05.65 en el 800). Ahí encendió su famosa 'moto' Mariano garcía para tomar una primera posición que no abandonó hasta la meta.

Parecía que Nader le estaba apuntando la matrícula, pero el de Cuevas de Reyllo aún tenía un cambio y la única duda fue un traspié que tuvo a la entrada de la última recta. El reciente campeón de España superó ese contratiempo y acabó reinando para hacer historia con 3:39.63, seguido por el portugués (3:40.06) y por el sorprendente australiano Adam Spencer (3:40.26). Y plaza de finalista para Carlos Sáez, octavo con 3:42.46.

Con su 'Moto', el discípulo de Gabriel Lorente ya había hecho historia en una cita universal bajo techo, ya que en 2022 se proclamó campeón mundial en 800 metros con 1:46.20 después de unos metros finales espectaculares en los que superó por tan solo 15 centésimas al keniano Noah Kibet y en 31 al estadounidense Bryce Hoppel. Habrá que ver si se queda en el 'milqui' de cara al Europeo de Birmingham en agosto o si regresa a su 800.

El murciano fue el primer protagonista español de las últimas horas de estos Mundiales, que acabarán esta tarde con la presencia de Eusebio Cáceres en salto de longitud con los ilusionantes 8,19 que logró en el Campeonato de España, de Mohamed Attaoui aspirando a todo en las cuatro vueltas y del 4x400 femenino, quizá con la participación de Blanca Hervás (sexta en 400) y de Paula Sevilla tras descansar en las series matinales (corrieron Ana Alonso, Rocío Arroyo, Carmen Avilés y Daniela Fra).

Por cierto, que se masca la gran sorpresa en el pentatlón, ya que la gran favorita marcha tercera a falta de un 800 en el que suele volar. Anna Hall suma 3.841 puntos, por los 3.956 de la neerlandesa Sofie Dokter (huele a oro) y los 3.878 de la vehemente irlandesa Sophia O'Connor. La norteamericana está en condiciones de atacar la segunda plaza, pero los 115 puntos que la separan del título complican mucho sus opciones.