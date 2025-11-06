Histórico Mamdani dos días después de su 'querida' Maratón de Nueva York

Estados Unidos es un país lleno de países llamados Estados. El mayor error que puede cometer el turista tipo que visita Nueva York es regresar a casa creyendo que todo el país es como su ciudad más emblemática, la que más cerca se encuentra en horas de vuelo del continente europeo.

Incluso limitar el viaje a Times Square, a las Avenidas por debajo de Central Park con el Rockefeller Center, el Monumento al 11-S, el Madison Squaree Garden y tomar un bus para visitar el Bronx provoca una distorsión de la realidad. La ciudad es también el peligrosísimo East New York de Brooklyn con el temible Brownsville o la tristemente famosa 149 con la Tercera a las puertas de Mott Haven con el fentanilo haciendo estragos.

En un país en el que Donald Trump arrasó en noviembre de 2024 ante Kamala Harris en las elecciones generales (312 a 226 electores), llama la atención cómo los demócratas dominan de manera paralela el voto en la ciudad más poblada del país. En los últimos 100 años, los únicos alcaldes republicanos han sido Fiorello La Guardia (1934-45), John V. Lindsay antes de cambiarse de partido (1966-71), el famoso Rudy Giuliani con su lucha contra la delincuencia y las armas (1994-2001) y Michael Bloomberg antes de gobernar como independiente (2002-07).

A Bloomberg lo sucedió en 2013 el republicano Bill de Blasio con un histórico 73,1% de votos y un 66,2% en su reelección en 2017. Eric Adams mantuvo el dominio 'azul' en 2022 con el 67% y este martes los republicaron volvieron a ganar con el primer alcalde musulmán de la historia de la ciudad, Zohran Kwame Mamdani.

Nacido hace 34 años en Kampala (capital de Uganda), es hijo de un experto en postcolonialismo (Mahmood Mamdani) y de la cineasta indoamericana Mira Nair (ganó la Cámara de Oro en Cannes por su película Salaam Bombay!, así como el León de Oro en Venecia por La boda del Monzón). Estuvo nominada a los Premios Oscar.

Cuando el nuevo alcalde tenía cinco años se mudaron a Sudáfrica y desde los siete vive en Nueva York. Se crió en Morningside Heights, un acomodado barrio junto al río Hudson que limita al norte con Harlem y al sur con la 110th en cuya prolongación empieza Central Park. Acoge la prestigiosa Universidad Columbia... en la que su padre es catedrático y profesor de Antropología.

La primera gran sorpresa de Mamdani llegó el pasado 24 de junio cuando se impuso en las primarias del Partido Demócrata (43,82%) al favorito Andrew Cuomo (36,12%), exgobernador de Nueva York desde 2011 hasta 2021 (lo dejó de forma controvertida). Derrotado, se presentó a la alcaldía como independiente y con el respaldo del mismísimo Donald Trump. Sin embargo, el presidente levanta más odios que pasiones en esa ciudad.

Mamdani llega con las ideas muy claras / EFE

Esa victoria alejó a Mandani de su deseo de repetir como maratoniano el pasado domingo en una Maratón de Nueva York en la que se impusieron los kenianos Benson Kipruto, Hellen Obiri y, en silla de ruedas, el suizo Marcel Hug y la estadounidense Susannah Scaroni. Y es que entre las pasiones del político que ha prometido limitar el precio de los alquileres y que califica como "genocidio" la actuación de Israel en Gaza es un enamorado del atletismo y en esas largas 'tiradas' encuentra la calma y el equilibrio para sus actuaciones.

Además de amante del rap, el demócrata ha terminado dos veces los 42.195 metros de la Maratón de Nueva York, con salida en Staten Island y llegada en Central Park. En 2022 completó la prueba en 6h:04.52 y el año pasado rebajó su registro hasta 5h:38.10. El estadounidense de origen ugandés se había preparado para seguir mejorando en esta edición, pero su victoria en las primarias cambió sus planes.

El martes tocaba día grande y Zohran Mamdani reventó los pronósticos al imponerse con el 50,4% de los votos por el 41,6 de Cuomo y el 7,1% del republicano Curtis Silwa, abandonado a su suerte incluso por Trump. La ciudad rebosa ilusión y los mercados esperan expectantes, sobre todo el 'toro' de Wall Street en la bifurcación de Broadway tras la calle Morris. ¿Cumplirá el programa más de izquierdas que se recuerda en Estados Unidos? Y otra pregunta... ¿correrá la Maratón de Nueva York en 2026?