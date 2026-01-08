El histórico fundador Vicenç Garcia deja Industrias Santa Coloma 51 años después

"Os habéis portado bien, ha sido más fácil de lo que esperaba", comentaba Vicenç Garcia tras la rueda de prensa en el Centre d'Art Contemporani Can Sisteré en la que anunció que deja la presidencia de un Industrias Santa Coloma que fundó en 1975 como un equipo de la fábrica en la que trabajaba.

El menorquín cumplió 80 años el pasado octubre y estuvo acompañado por la alcaldesa Mireia González y por Julio Gómez, CEO del Grupo Everest que será el nuevo presidente desde el próximo 1 de julio.

Asistió la plantilla del primer equipo con el técnico Xavi Closas y el exblaugrana Marc Tolrà a la cabeza, el mítico Dani Salgado (concejal de deportes del Ayuntamiento en su tercera legislatura) y otros emblemas históricos como el excapitán Rubén González (director de la Lliga Catalana de Futbol Sala).

Vicenç Garcia, Mireia González y Julio Gómez / AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA

"Hace 51 años fundamos el club aquí en Santa Coloma con la intención de contar con los chicos de la ciudad y la hemos puesto en el escaparate del fútbol sala nacional y mundial. En todos sitios nos conocen como la cuna del fútbol sala y eso es un orgullo que llevamos dentro", dijo el octogenario.

"Cada vez se ha hecho más difícil sacar adelante la entidad. Sobre todo mi hija Zaida y yo, queríamos que el club tuviese continuidad en la elite. Hace dos años empezamos a colaborar con una persona joven (Julio Gómez) y hace tres meses ampliamos el vínculo. Tiene mucha ilusión y muchos medios", prosiguió.

Vicenç Garcia insistió en que el club "mantendrá su filosofía y la 'senyera', que ha estado siempre con nosotros. A partir del 1 de julio dejaré de ser presidente del club. No ha sido una decisión fácil, pero dejo el club en buenas manos y por eso estoy contento, es lo que soñábamos".

Julio Gómez será el nuevo 'jefe' del club / AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA

El dirigente agradeció "a todos los que nos han acompañado en estos 51 años. Siempre hemos querido que los jugadores honren el nombre de Santa Coloma. Quiero dar las gracias al Ajuntament especialmente, que sobre todo en los últimos años nos ha ayudado mucho. Para mí ha sido un orgullo", añadió emocionado.

Por su parte, Julio Gómez agradeció a Vicenc "y a su hija Zaida la confianza que me han dado. Es un enorme orgullo poder seguir con esta etapa. Asumir la presidencia es una responsabilidad enorme después de más de cinco décadas. No vengo a cambiar lo que es Industrias ni su ADN. Venimos a fortalecer el club".

"Anuncio que Vicenç será el presidente de honor del club de por vida. Seguiremos defendiendo los valores del club: el trabajo, la identidad, la cantera y el compromiso con su gente. Pocos clubs representan todo esto. A trabajo no nos va a ganar nadie y queremos mirar también a medio y a largo plazo", recalcó.

Los tres protagonistas, tras la rueda de prensa / SPORT.es

La alcaldesa Mireia González tuvo palabras cálidas para el presidente. "50 años son para celebrarlos y por eso el año pasado se le concedió a Vicenç el Premi de la Ciutat de Santa Coloma. Es un cambio de etapa y el mensaje positivo es que la ciudad seguirá teniendo fútbol sala de primer nivel", señaló.

"Ha sido una decisión generosa, que es algo que ha marcado siempre a Vicenç y a toda su familia desde que hace 51 años decidió que quería hacer algo más por Santa Coloma, adonde llegó con cinco años desde Menorca. Desde el Ajuntament seguiremos acompañando al club", concluyó la alcaldesa del PSC.