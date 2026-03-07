Historias inspiradoras del deporte femenino: lecturas para el 8M

Historias de superación, métodos para alcanzar el éxito o equipos que rompen moldes y no tienen techo. Historias inspiradoras llevadas a páginas de papel (o digital). Con motivo del 8M recomendamos una serie de lecturas escritas por y sobre mujeres con el deporte como telón de fondo.

Aliadas

Escrito por la periodista Txell Feixas, corresponsal en Oriente Medio durante varios años, Aliadas es un canto a la sororidad y a cómo el deporte puede convertirse en una herramienta transformadora. Desde el campo de refugiados de Shatila, en el Líbano, este libro cuenta la historia de un padre, una hija y un equipo de baloncesto femenino. A través de sus protagonistas, Feixas cuenta el día a día de una pequeña Palestina que vive al margen de la gran ciudad, donde las opciones de progresar son pocas y donde un deporte y la unión entre mujeres es capaz de romper estigmas, prejuicios e incluso fronteras.

Ficha técnica Título: Aliadas. Las niñas de Shatila que desafían las reglas del juego Editorial: Capitán Swing Autor: Txell Feixas Páginas: 152 Fecha de publicación: Mayo de 2025

No nos digas que es imposible

De la mano de Maria Tikas, periodista de este diario, 'No nos digas que es imposible' es un paseo por la historia del Barça femenino en su camino al éxito. "No nos digas que es imposible, que lo hacemos", la frase que da nombre al libro, es la que escribió Aitana Bonmatí a un miembro del staff que publicó en Instagram una foto de la conquista de la Champions en Göteborg (2021) con el texto 'Lo imposible'. una frase que resume a la perfección el espíritu de este equipo. De boca de sus propias protagonistas, esta obra repasa anécdotas, recuerdos y vivencias que forman parte de la historia de la sección. Desde los momentos más grises hasta la consecución de la primera Champions y el inicio de una era llena de éxitos para las azulgranas.

Ficha técnica Título: No nos digas que es imposible. La explosión del Barça femenino Editorial: Libros Cúpula Autor: Maria Tikas Páginas: 208 Fecha de publicación: Mayo de 2025

Mentalidad Propósito Pasión

La seleccionadora española de natación artística, Andrea Fuentes, desvela en este libro su particular método para alcanzar el éxito. Página a página, la que fuera también medallista olímpica en su etapa como nadadora, desgrana los cuatro pilares que conforman su estilo de trabajo: autenticidad, unión, determinación y positividad. Por otra parte, ofrece heramientas para entrenar el diálogo interno y no boicotearnos antes de actuar, así como principios de liderazgo aplicables tanto al equipo como a la vida. En definitiva, una visión de esa "locura" de Andrea Fuentes para construir una mentalidad sólida y equilibrada.

Título: Mentalidad Propósito Pasión. Cómo conseguir tus metas disfrutando del proceso Editorial: Espasa Autor: Andrea Fuentes Páginas: 207 Fecha de publicación: Febrero de 2026

Hay luz entre las cuerdas

Sin teléfono móvil, ni redes, ni GPS. Solo la montaña y las paredes. Sílvia Vidal cuenta en este libro su travesía por parajes a menudo desconocidos, a solas con sus cuerdas. Un paseo de Montserrat a los Andes, pasando por el Himalaya, los Dolomitas, Yosemite, la Patagonia, el Ártico o Alaska. Un paseo en el que se exploran los límites humanos y la capacidad para creer en uno mismo.

Título: Hay luz entre las cuerdas Editorial: Ediciones Desnivel Autor: Sílvia Vidal Páginas: 280 Fecha de publicación: Febrero de 2025

En los últimos años son varias las deportistas que han contado su historia a través de un libro y aunque el repaso sería largo, dejamos una muestra representativa de imprescindibles:

'Puedo porque pienso que puedo' de Carolina Marín (Harper Collins, 2020)

(Harper Collins, 2020) 'Sin miedo a volar' de Simone Biles (Ediciones Palabra, 2017)

(Ediciones Palabra, 2017) 'My Life: Queen of the Court' de Serena Williams (Simon & Schuster Ltd,2009)

Bonus Track: La Dama de la niebla

Entre este montón de historias reales también hay espacio para algo de ficción. 'La Dama de la niebla' (Ediciones Destino, 2025) de Carla Montero se ambienta en el período previo a la Segunda Guerra Mundial, con una joven decidida como protagonista. Mila Kovac, la heroina de esta historia, pelea por su posición como piloto de carreras en la emblemática Isla de Mann, mientras lidia con tramas personales que deberá solucionar para seguir adelante.