La historia detrás del vídeo viral del skater Danny León en el eclipse: "No me imaginaba tal repercusión"

Suele decirse que de las ideas más locas suelen salir mejores resultados. Y Gonzalo González (más conocido como Gochiestrella, tanto en su entorno como en redes sociales) se levantó un buen día, tuvo un pensamiento y un año y medio después se tradujo en uno de los vídeos más reproducidos en redes sociales en todo el mundo. Porque este 'filmmaker', afincado en Barcelona, fue el artífice del video más viral del eclipse solar del 12 de agosto en España, en el que capturó los trucos del skater Danny León en pleno fenómeno astronómico. Fue simplemete mágico. Y un proyecto que nunca va a olvidar.

Pero detrás de ese vídeo, que acumula más de 300 millones de visualizaciones, no hubo nada de improvisación. De hecho, hubo un año de planificación, búsqueda de sponsors y de una perfecta localización, además de ensayos para que todo saliese como tenía que salir. Y así fue.

La idea de camptar al deportista olímpico en pleno truco durante el eclipse fue de Gochi Estrella, filmmaker especializado en grabar a skaters y en crear proyectos virales alrededor de atletas. "Me salió que iba a haber un eclipse y pensé que me molaría mucho hacer algo con él", recuerda.

Su elección fue casi natural: Danny León. Ya se conocían, habían trabajado juntos anteriormente y Gochi conocía bien su forma de patinar y, especialmente, su capacidad para ganar altura sobre una rampa. El eclipse, además, se produciría relativamente bajo en el horizonte, cerca de la puesta de sol debido a la hora en la que iba a producirse. Eso planteaba una condición fundamental: necesitaban a alguien que pudiera elevarse verticalmente. "Me dijo que contase para él para lo que fuera", expresa el filmmaker.

Durante meses, Gochi buscó patrocinadores que ayudaran a financiar la producción. No encontró ninguno. La idea permaneció en un cajón hasta que, en junio, un mes y medio antes del fenómeno astronómico contactó con Sergi, de SB Ramps. Le contó el proyecto y le planteó el problema: tenía la idea, tenía a Danny y tenía al equipo, pero no tenía dinero para construir la rampa. Y él se sumó al proyecto y puso la rampa.

El lugar perfecto

Una de las claves para poder llevar a cabo la idea fue entender que la fotografía no consistía simplemente en encontrar un lugar bonito desde el que observar el eclipse. Gochi quería algo mucho más complicado: tener control sobre la composición durante todo el fenómeno. "El sitio donde estábamos nosotros, podíamos colocar el sol donde quisiéramos todo momento. O sea, por ejemplo, hacíamos fotos, el sol se metía detrás de la montaña, echábamos para atrás y el sol volvía a subir. El día anterior hicimos las pruebas con el sol que era la misma posición y marcamos en el suelo esos puntos", decía sobre le proceso.

Para conseguirlo recurrieron a Jaicano, especialista en fotografía astronómica. Él se encargó de estudiar las posiciones del Sol y encontrar los lugares desde los que podían ejecutar la idea. Localizaron varios puntos, incluido uno alternativo a unos 100 kilómetros por si se nublaba y no se podía ver el momento del eclipse.

Finalmente encontraron el terreno que buscaban: era plano, permitía acceder en coche y descargar la rampa y, sobre todo, ofrecía margen suficiente para modificar la posición desde la que fotografiarían el Sol.

Sin duda, el proceso fue una de las cosas más mágicas. Con un equipo al 100% volcado con la idea, sin nada de presupuesto para ejecutarlo más que la buena fe de todo el mundo, emprendieron camino hacia Novales (Huesca) un día antes para realizar las pruebas.

Como los hoteles de la zona estaban prácticamente fuera de presupuesto por la expectación generada por el eclipse, el equipo decidió quedarse allí, acampando y durmiendo en los coches para al día siguiente tenerlo todo listo y controlado.

Virales al instante

En el momento de la verdad, no se podía fallar. El equipo comenzó a disparar desde el inicio del eclipse, cuando la Luna empezó a cubrir el Sol. Pero el momento de máxima tensión llegó con la totalidad.Todo estaba preparado: las posiciones marcadas, los movimientos de Danny estudiados y los trucos repetidos en bucle para que todo saliese a la perfección. Y publicaron casi al instante, cunado la gente aún estaba viendo el eclipse.

Y a las pocas horas, el vídeo había saltado de las redes sociales a los medios de comunicación de todo el mundo. Tuvieron que organizar material específico para televisión, preparar imágenes y responder a las peticiones que llegaban desde distintos países. "Ya no era mi vídeo", recuerda Gochi, que vio como sus imágenes circulaban sin crédito ninguno.

La dimensión que alcanzó el proyecto terminó siendo muy superior a las expectativas iniciales. "No me imaginaba tal repercusión. Yo le daba 9 millones de reproducciones al vídeo. De 9 a 15 millones. Pero en la cuenta de Dani ya lleva 140 millones. Hemos cogido las republicaciones y hemos sumado muchas y van entre externos 300 millones", explicaba.

El proyecto también sirvó de escaparate para Danny León. Según explica Gochi, el skater ganó entre 150.000 y 200.000 seguidores a raíz de todo esto. Para él, ese es uno de los aspectos que más celebra, puesto que todo esto puede traducirse en apoyo para las marcas. "Él necesita más seguidores que yo", bromea Gochi durante su charla con SPORT.

Una imagen para la historia

Gochi trabaja habitualmente creando ideas alrededor de atletas. Ha participado en grandes producciones y campañas, ha trabajado con pilotos de Fórmula 1 como Lewis Hamilton, entre otros deportistas. Sin embargo, el eclipse ha sido uno de los más especiales.

"Tener algo en la historia de los eclipses, eso ya me llena muchísimo, ¿sabes? El ver mi imagen y decir: "pues he podido crear una de esas imágenes que duran para la historia de la humanidad", celebra.

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Después de más de un año de planificación, de cálculos, pruebas, viajes, una noche durmiendo al raso y unos segundos de máxima tensión, Gochi tiene claro qué hará cuando llegue el próximo gran eclipse: nada. "Yo no soy un cazaclipses, como que tenía esto y ya está, ya está hecho. Ahora ya no tengo nada que hacer. Para el siguiente Eclipse, mi idea es disfrutarlo porque es que no lo disfrutamos ninguno", sentencia, asegurando que se perdió la magia del momento al estar pendiente de todo lo que sucedía. Sin duda, uno de esos proyectos que uno recordará para siempre.