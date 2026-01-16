Los Hispanos, sed de venganza ante Austria con un horrible recuerdo

Jordi Ribera fue presentado como nuevo seleccionador español el 20 de octubre de 2016, meses después de la dolorosa eliminación en el Preolímpico para los Juegos de Río de Janeiro a las órdenes del extécnico azulgrana Manolo Cadenas. El catalán sí estuvo en el 'anillo olímpico' de Barra de Tijuca con la anfitriona Brasil en su segunda etapa al frente de la 'verdeamarelha' (séptima).

Desde su llegada al banquillo, los Hispanos no han parado de acumular éxitos, con dos bronces olímpicos, dos bronces mundiales y dos oros y una plata continentales como principales 'poderes'. Además, el de Sarrià de Ter ha sabido realizar la renovación del equipo con una maestría y un tacto que parece que no se haya ido nadie.

Y en estos nueve años se han ido retirando emblemas como Raúl Entrerríos, Gedeón Guardiola, Julen Aguinagalde, Antonio García, Víctor Tomàs, Joan Cañellas o incluso el meta Arpad Sterbik (presente en el oro europeo en 2016). A sus órdenes, tan solo falta una final en un Mundial o en unos Juegos (cuatro derrotas en 'semis' con sendas victorias por el bronce).

En esta exitosa trayectoria de casi 10 años hay un único punto negro, una decepción tan lógica como asumible en el mundo del deporte. Fue hace dos años en el Europeo de Alemania, cuando un empate frente a Austria (33-33) supuso la eliminación tras debutar con bochorno ante Croacia (29-39) y vencer por 36-24 a Rumanía.

Bilyk sentenció a los Hispanos en 2024 / EFE

De hecho, la resolución de ese duelo clave contra los centroeuropeos fue traumática. España ganaba por 33-32 a medio minuto del final, pero el penúltimo último ataque fue austríaco y el potente Mykola Bilyk empató desde el perfil derecho a 11 segundos del final (33-33). En la última jugada, Imanol Garciandia disparó a las palomas.

La casualidad ha querido que España y Austria vuelvan a enfrentarse dos años después en la segunda jornada del Grupo A este sábado a las 18.00 horas. Desde aquella decepción en Alemania, los Hispanos fueron bronce en los Juegos de París seis meses después y sextos en el Mundial de 2025, mientras que Austria no estuvo en París'24 y acabó 17ª en el Mundial.

En la clasificación para este Europeo, los Hispanos sumaron 10 puntos de 12 posibles (perdieron en Serbia) para ser primeros en el Grupo 4 y Austria fue segunda con ocho en el 7. Con el citado Bilyk como líder, sus otros jugadores destacados son el extremo izquierdo Sebastian Frimmel (Pick Szeged), el pivote Tobias Wanger (Limoges) y el lateral derecho Boiris Zivkovic (C'Chartres, Francia).

Su gran referente histórico, el lateral derecho 'cuarentón' Janko Bozovic (Al-Salmiya kuwaití) podría vivir su última gran competición a la que llega con 200 partidos y 569 goles como internacional austríaco, aunque nació en Montenegro. Por cierto, que Bilyk es compañero de Gonzalo Pérez de Vargas en el Kiel y no lo será de Domen Makuc el curso que viene (se va al Kriens-Luzern suizo).