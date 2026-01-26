Los Hispanos, a por una proeza ante Francia... ¿con las maletas hechas?

Después de sufrir tres derrotas consecutivas contra Alemania (34-32), Noruega (34-35) y Dinamarca el pasado sábado (31-36), España afronta este lunes ante la vigente campeona Francia (18.00 horas) el penúltimo partido de la segunda fase del Europeo con escasísimas opciones de alcanzar las semifinales e incluso la tercera plaza que daría derecho a medirse al tercero del otro grupo.

Los Hispanos son los únicos que no suman ningún punto de los 12 clasificados para la Ronda Principal, aunque lo cierto es que todavía conservan un fino hilo de esperanza incluso para optar a las medallas. Para ello sería necesario que se diesen cuatro resultados concretos unidos a abultadas victorias frente a los 'bleus' y el miércoles contra Portugal.

Esa combinación implicaría que este lunes a las tres y media una Portugal que da síntomas de cansancio venciese a Noruega, porque en caso contrario las semifinales ya serían imposibles para los de Jordi Ribera y tan solo quedaría abierta esa opción de ser terceros.

Los resultados españoles en este Europeo se abren a múltiples lecturas. La más importante es que toda renovación requiere cierto tiempo y en los últimos partidos están coincidiendo en la primera línea Marcos Fis (18 años) y Jan Gurri (23), con Ian Barrufet en el extremo izquierdo (20) y una portería sin Gonzalo Pérez de Vargas y Rodrigo Corrales (están Sergey Hernández y Nacho Biosca).

Sin embargo, hay una serie de errores que se están repitiendo a lo largo del torneo y que no parecen encontrar solución. El principal es la dificultad del cambio largo ataque - defensa que están aprovechando los rivales para castigar con pases largos a la contra. Y claro, hay que pedir más a esta portería nueva y corregir las pérdidas en determinadas fases del torneo.

Además, Francia está ofreciendo una excelente imagen con la única mácula (permisible) de la derrota por 22-29 frente a Dinamarca y viene de exhibirse en la pasada jornada contra Portugal (46-38) con un espectacular 28-15 al descanso en un duelo en el que brillaron los azulgranas Dika Mem (8/8) y Ludovic Fàbregas (7/8).

Jordi Ribera quiere seguir construyendo en este Europeo / EFE

Salvo en la portería, el conjunto 'bleu' es todo solvencia con Elohim Prandi (PSG), los exazulgranas Melvyn Richardson (Orlen Wisla Plock) y Yannis Lenne (Veszprém), Nedim Remili, Hugo Descat (también del Veszprém) o Dylan Nahi (Kielce). Lo dicho, una auténtica constelación de estrellas a las órdenes de Guillaume Gille.

"Nos quedan dos partidos para trabajar al máximo todo lo que venimos haciendo durante el torneo y crecer, crecer y crecer. Toda la inversión que hagamos en estos dos partidos tendrá su repercusión en el futuro. Además, ellos están necesitados de puntos para mantener la posibilidad de estar en las semifinales", explicó el seleccionador español Jordi Ribera.