Los Hispanos, a ponerse a punto para el Europeo

Seis días después de iniciar los entrenamientos en Pamplona, la selección española de balonmano inicia este jueves el Torneo Internacional de España con un interesante formato que permitirá al seleccionador Jordi Ribera realizar los últimos retoques antes de ofrecer la lista definitiva.

Los Hispanos se enfrentarán este jueves a las 19.30 horas a Eslovaquia, que cuenta con el central Marko Jurkovic (Bathco Torrelavega) y con el jovencísimo extremo derecho Adam Dopjera (ONE Veszprém), pero ya sin el aún activo exazulgrana Martin Stranosky (40 años). El seleccionador es el navarro Fernando Gurich.

Los bicampeones europeos en 2018 y en 2020 tendrán una piedra de toque más difícil el sábado contra Túnez a las 19.30 horas (ambos partidos por Teledeporte). En el otro grupo, la potente Portugal con Luís Frade o los hermanos Costa, Egipto con el extécnico azulgrana Xavi Pascual e Irán con Rafa Guijosa.

El domingo habrá duelo por el título entre los primeros de cada grupo, por la tercera plaza entre los segundos y por la quinta entre los últimos. Se vislumbra un excitante España - Portugal en una final que tendría muchos alicientes (el Barça pretende al astro luso Kiko Costa)... pero antes habrá que ganárselo en la pista.

Jordi Ribera ha citado a tres jugadores azulgranas que cuentan con muchísimas opciones de viajar a Herning para el Europeo que coorganizarán Dinamarca, Suecia y Noruega. Se trata del extremo derecho Aleix Gómez (ha recuperado su mejor nivel) y de los extremos izquierdos Ian Barrufet y Dani Fernández.

"El Europeo será muy exigente y siempre debe haber una selección que mezcle la experiencia de haber estado en momentos difíciles con la ilusión de quienes vienen por primera vez. Eslovaquia nos vendrá muy bien como primer rival," explicó el seleccionador con vistas al Europeo que comenzará el 15-E contra Serbia.

El siguiente rival será Austria el día 17 con el recuerdo del triste empate (33-33) que supuso la prematura eliminación hace dos años y, para cerrar la primera fase, durísimo duelo contra Alemania, la selección que apartó de la final olímpica en París a los españoles por mínimos detalles.

Salvo desastre, lo siguiente serán cuatro partidos ante los dos primeros de otros dos grupos con las semifinales como objetivo. Es una selección que alterna la veteranía de Aleix Gómez o de Álex Duhsjebaev (Kielce) con el descaro de Marcos Fis (Fraikin Granollers) o el regreso de Antonio Serradilla (Magdeburgo).