Los Hispanos, al Europeo sin complejos con la Dinamarca de Nielsen como favorita

En pocos deportes habrá una superioridad tan grande como la que está manifestando Dinamarca en los últimos años en el balonmano masculino, tomando el relevo de aquella Francia invencible que lideraba el ya retirado exazulgrana Nikola Karabatic con 11 oros en 18 años (tres olímpicos, cuatro mundiales y cuatro europeos).

El combinado que dirige Nikolaj Jakobsen no tiene fisuras y no descansa en un solo jugador, aunque el meta barcelonista Emil Nielsen y el lateral izquierdo Mathias Gidsel (Füchse Berlin) sí destacan por encima del resto. Y eso que cuenta con figuras como Simon Pytlick (Flensburg), el exazulgrana Lasse Andersson (Füchse), Magnus Saugstrup (Magdeburgo) o Mads Hoxer (Aalborg).

Con dos oros y una plata en los tres últimos Juegos y cuatro títulos universales consecutivos, la paradoja es que Dinamarca no reina en Europa desde 2012 y en la pasada edición cayó en la prórroga de la final contra Francia (33-31) en una exhibición en las dos mitades de la pista del pivote barcelonista Ludovic Fàbregas.

Francia celebra su victoria en la pasada final / EFE

'Ludo' será uno de los 11 jugadores del Barça en la cita que coorganizarán desde el 15 de enero Noruega, Suecia y Dinamarca. El resto son su compatriota Dika Mem (se irá al Füchse en julio de 2027), los españoles Aleix Gómez, Ian Barrufet y Dani Fernández, los eslovenos Blaz Janc y Domen Makuc (jugará en el Kiel la próxima campaña), el luso Luís Frade, el sueco Jonathan Carlsbogard, el islandés Viktor Hallgrimsson y el citado danés Emil Nielsen.

Francia como defensora del título al que siguió un fiasco olímpico y la subcampeona olímpica Alemania se presentan como alternativas al asalto danés al único título que se le resiste en la 'era Jakobsen), mientras que los Hispanos quieren ir partido a partido para evitar sustos como la enorme decepción sufrida hace dos años.

Los de Jordi Ribera no accedieron a la segunda fase en Alemania'24 por una serie de circunstancias adversas. La dolorosa derrota en el debut contra Croacia por 29-39 pesó como una losa y la victoria contra Rumanía (24-36) fue anecdótica. Había que ganar el último día a Austria y el empate (33-33) supuso la eliminación de los bicampeones.

Sergey Hernández ansía brillar con los Hispanos / FCB

España presenta una mezcla de veteranía y juventud, con Álex Dujshebaev (Kielce) y el azulgrana Aleix Gómez al frente de la experiencia y jóvenes como Ian Barrufet (Barça) y Marcos Fis (Granollers) o regresos sonados como el del 'guerrero' Antonio Serradilla tras perder un ojo (Stuttgart).

En la primera gran cita de Sergey Hernández como teórico titular (vestirá de azulgrana la temporada que viene en sustitución de Nielsen), los Hispanos debutarán el jueves contra Serbia (18.00 horas), el sábado se medirán a Austria (18.00 h) y el lunes 19 en el duelo más difícil ante una Alemania ante la que cayeron de forma dramática en la semifinal olímpica (20.30 h).

Otros atractivos serán la presencia del portugués Kiko Costa, uno de los grandes objetivos del Barça para la temporada 2027 en sustitución de Dika Mem. Otros nombres como Mads Hoxer o el ciudadrealeño Marcos Fis (también en el radar barcelonista) también entran en los planes de la dirección deportiva que encabeza Joan Marin.