Los Hispanos debutan en Pamplona con una soberana 'paliza'

La selección española vapuleó a Eslovaquia (43-26) en su 'estreno' en el Torneo Internacional de España que se celebra en Pamplona y que servirá como última piedra de toque previo al Europeo de balonmano. Los de Jordi Ribera impusieron con lógica su superioridad en una excelente segunda mitad.

España - Eslovaquia (balonmano, amistoso), 08/01/2026 TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ESP 43 26 SVQ Alineaciones ESPAÑA, 43 (20+23): Sergey Hernández (p.), Javi Rodríguez, Imanol Garciandia (5), Ian Tarrafeta, Jan Gurri (4), Aleix Gómez (4), Dani Fernández (4) -siete inicial-, Nacho Biosca (p.s.), Antonio Serradilla (4), Agustín Casado (2), Álex Dujshebaev (1), Kauldi Odriozola (5), Marcos Fis (4), Dani Dujshebaev (1), Natan Suárez (5), Víctor Romero (2), Ian Barrufet (2) y Álvaro Pérez. ESLOVAQUIA, 26 (13+13): Zernovic (p.), Briatka (4), Fenar, Kravcak, Féder, Moravcik, Smetanka (6) -siete inicial-, Konecny (p.s.), Potisk (5), Lukacin, Petrzela (2), Jurkovic, Dopjera (2), Mital (1), Stefina (1), Valent (2), Pales (3) y Ratkovsky.

El Navarra Arena recibió a los Hispanos con fuerza en el primer evento de balonmano que se celebra en el pabellón, con el Torneo Internacional de España englobando a seis selecciones: Egipto, Eslovaquia, Portugal, Irán, Túnez y los españoles como anfitriones. En el duelo que abrió el campeonato que durará cuatro días, portugueses y egipcios empataron a 31.

Imanol Garciandia metió la directa en los 10 primeros minutos de partido, con potencia y calidad en sus lanzamientos desde el lateral derecho para anotar 5 goles. Por el lado eslovaco, Martin Potisk trató de seguirle, pero no pudo impedir que España alcanzase lo primeros quince minutos con una renta de cinco goles (11-6).

Una diferencia que se elevó hasta los siete tantos (20-13) al llegar el descanso, gracias al buen hacer de Natan Suárez, que debutará en una gran competición internacional en el Europeo que se disputará a partir del próximo jueves en Dinamarca, Suecia y Noruega.

Ventaja que siguió creciendo en el segundo período en el que el conjunto eslovaco, dirigido por el navarro Fernando Gurich, acabó claudicando ante la superioridad de los Hispanos que, liderados por Jan Gurri en ataque y Antonio Serradilla en defensa, trasladaron al marcador su superioridad, como reflejó el contundente 43-26 final.