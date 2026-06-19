Higuerón Resort acogerá por decimotercer año consecutivo el Campeonato de España de Vóley Playa

La RFEVB e Higuerón Resort han presentado en el stand de la Junta de Andalucía durante el Sport Summit de Madrid el evento del verano: el Campeonato de España de Vóley Playa. Bajo el lema “Andalucía, the HUB of SPORTS”, el torneo promete ser una cita ineludible que acoge a los mejores talentos sobre la arena.

Fechas y Sede Histórica

Del 27 al 30 de agosto, las instalaciones del Higuerón Resort en Fuengirola se convertirán una vez más en el epicentro absoluto del vóley nacional. Este prestigioso recinto albergará la competición en categoría Sénior por decimotercer año consecutivo, consolidándose firmemente como el mejor escenario desde 2013 para este despliegue deportivo. La cita, que se enmarca dentro del calendario oficial del Circuito Nacional de Vóley Playa, reunirá a las principales parejas según el ranking de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) y a los actuales campeones autonómicos. Para hacer todo esto posible, la organización cuenta con el respaldo y apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Fuengirola.

Novedades y Defensa del Título

Durante cuatro intensas jornadas, las mejores parejas masculinas y femeninas del país lucharán sin descanso por alzarse con el ansiado título de campeones nacionales de vóley playa. En la última edición celebrada, Alejandro Huerta y Adrián Gavira se proclamaron campeones de España en la categoría masculina, mientras que en la categoría femenina el lugar más alto del podio correspondió a Ana Vergara y Tania Moreno. Como gran novedad para esta edición, la competición se alargará hasta las 23.00 horas. Gracias a un moderno sistema de iluminación nocturna, el concepto del evento evoluciona para que el público disfrute de una experiencia festiva que incluirá música, restauración y distintas sorpresas bajo las estrellas.

Embajadores de Lujo en la Arena

La sede podrá contar con la presencia estelar de su embajadora, la malagueña Sofia González, quien se coronó como Campeona de España en 2024 y 3 veces Campeona de la Copa de la Reina. Además de ser integrante de la selección española, la atleta se encuentra en plena carrera a las olimpiadas de Los Ángeles. Junto a ella, también podrán competir los embajadores Javier y Joaquín Bello, hermanos nacidos en España que compiten actualmente por Inglaterra y que figuran en el codiciado top 10 del ranking mundial en 2025.

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Impulso a la Industria Deportiva

El acto oficial de presentación reunió a figuras clave del sector, incluyendo al presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual, y a los responsables de Turismo y Deporte de Andalucía, Víctor Romero y Jose Ignacio Zambrano. También destacaron las intervenciones de Luis García, Director de Marketing de Higuerón Resort, y Lucas Altamira, director de Alianzas y Patrocinios de Siroko. Más allá del espectáculo en la cancha, el stand de la Junta de Andalucía funcionó como un dinámico espacio de networking. En este entorno, diversas empresas de la Industria del Deporte de Andalucía y representantes de la Junta de Andalucía aprovecharon la ocasión para dar pasos firmes hacia la constitución del clúster de la industria del deporte de Andalucía.