Higuerón Resort acoge el Campeonato de España de Vóley Playa del 27 al 30 de agosto en Fuengirola. La cita regresa por decimotercer año consecutivo a Higuerón Gran Málaga Resort, consolidado como una de las sedes de referencia para el vóley playa nacional.

Durante cuatro jornadas, la competición reunirá a las parejas mejor posicionadas en el ranking de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) junto a los campeones autonómicos de la temporada. Todos competirán por el título nacional para tomar el relevo de Alejandro Huerta y Adrián Gavira, campeones masculinos de la pasada edición, y de Ana Vergara y Tania Moreno, vencedoras en el cuadro femenino.

Adrián Gavira y Alejandro Huerta, Campeones de España 2025, en Higuerón Resort / SPORT

Sesiones nocturnas como gran novedad

La principal novedad de esta edición será la competición nocturna durante las cuatro jornadas, que permitirá alargar la actividad hasta pasadas las 22:00 horas. La programación busca reforzar la experiencia del público, generar más ambiente en la grada y ofrecer una alternativa para seguir el torneo desde la zona de restauración.

"Para Higuerón Gran Málaga Resort es un orgullo volver a acoger el Campeonato de España de Vóley Playa. Después de trece ediciones, esta cita forma parte de nuestra identidad deportiva y de nuestra manera de entender el resort: como un espacio vivo y orientado a nuestra Comunidad, abierto a grandes eventos y capaz de conectar deporte, entorno y experiencia", señaló Luis García, director de marketing de Higuerón Resort.

Protagonismo local y cartel de nivel

El torneo cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Fuengirola, la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía. SIROKO dará nombre al cuadro masculino, mientras que Iberdrola continuará vinculada a la competición femenina, con el respaldo de marcas como Abanca, Alquimia, Fuengitrans, San Miguel, Solán de Cabras, Defender y Bondi Sands.

La cita tendrá un atractivo especial para la provincia con la presencia de la jugadora local y embajadora de Higuerón Gran Málaga Resort, Sofía González, así como de las recientes subcampeonas de Europa en Polonia, Tania Moreno y Sofía Izuzquiza.

[FOTO 3: Sofía González, Campeona de la Copa de la Reina 2025 en Marbella]

"El Campeonato de España llega a Higuerón con un nivel competitivo muy alto y con una edición especialmente atractiva para el público. La competición nocturna nos permitirá vivir el torneo de una forma distinta y acercar todavía más el vóley playa a los aficionados", afirmó Felipe Pascual, presidente de la RFEVB.

Horarios y formato de juego

La actividad arrancará este jueves 27 de agosto a las 14:30 horas con la fase de clasificación, que continuará durante la mañana del viernes 28. La fase de grupos se disputará entre la tarde del viernes y la mañana del sábado 29.

El tramo decisivo comenzará el sábado por la tarde con los cuartos de final a partir de las 17:45 horas. El domingo 30 por la mañana tendrán lugar las semifinales, mientras que la lucha por el tercer y cuarto puesto se disputará a las 17:30 horas y las finales por el título arrancarán a las 19:30 horas.

La previa se jugará por eliminación directa entre 16 parejas para definir las cuatro plazas restantes del cuadro principal. Dicho cuadro estará formado por 12 parejas por categoría, divididas en cuatro grupos de tres; las dos mejores de cada grupo accederán a cuartos de final para continuar el cuadro por eliminación directa.

Retransmisión y entradas

Todos los encuentros se podrán seguir en directo por streaming a través de SIROKO TV. Las entradas están disponibles en el canal oficial de la RFEVB, con una previsión organizativa que espera superar los 5.000 espectadores.

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El torneo mantiene su vinculación con la sostenibilidad medioambiental bajo el sello Green Sport Flag, consolidando a Fuengirola y a la provincia de Málaga como epicentro deportivo estival.