Hecher Sosa suma otra víctima en un WOW 17 con sabor agridulce para los españoles

Las artes marciales mixtas gozan de buena salud en nuestro país gracias a eventos como el del pasado sábado en el Madrid Arena, un WOW 17 que congregó a 7,000 personas para vivir un espectáculo en mayúsculas. Pese a que tres de los 'nuestros' cayeron en la cartelera estelar, fue Hecher Sosa, de nuevo, quien iluminó la jaula con un KO por parada médica que lo acerca todavía más a cumplir su sueño de ingresar en UFC.

El combate estelar entre el hispanocolombiano Miguel Ángel Lozano y el daguestaní afincado en el Reino Unido, Umakhan Ibragimov, fue un pleito doloroso para los locales. El chico de la casa, 'Colombo', que llegaba con un récord impecable de 7-0, fue completamente superado por una fuerza de la naturaleza que arrancó con todo y se llevó el 'Main Event' por la vía rápida.

Tras unos golpes de poder y enviar al suelo a Miguel Ángel, claramente sobrepasado por el ritmo que estaba imponiendo su rival, el de Daguestán lanzó una serie de crochets que mandaron directo a la lona a 'Colombo'. Ibragimov culminó con una serie de golpes de martillo suficientes para proclamarse vencedor por TKO a falta de 30 segundos. Silencio sepulcral en la capital ante la 'paliza' del púgil del Manchester Top Team, gimnasio donde entrena el UFC Lerone Murphy. El español Ignacio Capella, que viene de PFL, se subió al octágono al finalizar el combate y se postuló como el siguiente rival del ruso.

Quien no perdió su estela fue el 'Guanche Warrior', que volvió a demostrar que tiene nivel para codearse entre los mejores del mundo. Hecher Sosa (12-1) venció por TKO forzando la parada médica tras abrirle una brecha en la frente a Thiago Henrique en el tercer asalto, fruto de unos durísimos codazos. El lanzaroteño necesitó el primer asalto para encontrarse y notó algunas de las manos de su rival. En el segundo round, gracias a los consejos de su esquina, fue afilando la espada y ya en el tercero desató su furia para acorralar al brasileño contra la reja y desplegar su arsenal ofensivo. Un codo directo a la frente hirió a Henrique de gravedad. Este último se fue al suelo y sacó la bandera blanca. Novena victoria consecutiva para el canario, tercera finalización en fila y otro 'show' delante de su público. Veremos si la pelea ante Yaman 'El Diamante' se da en WOW antes de una posible llamada de UFC a Hecher, que también busca entrar por el Dana White Contender Series.

Isabel Calvo (0-1), campeona mundial amateur que debutó como profesional en este WOW 17, se quedó a poco de vencer a Hanna Palmquist. La catalana se repuso de un complicado primer asalto, pero no fue capaz de revertir las cartulinas en el último. Pese a la derrota, 'The Iron' dejó buenas sensaciones con las guantillas de cuatro onzas. Quien no pudo decir lo mismo fue otro pupilo del AFC Villalba, Theo Bashford, al que le pasó un camión por encima con Nikolay Grozdiev. El moldavo afincado en Irlanda le clavó el mataleón en el último minuto de un primer asalto en el que se impuso al lanzaroteño, pegado a su espalda y castigándolo con el ground and pound. Golpe sobre la mesa para Grozdiev, que se coloca con un 9-2 profesional. Bashford perdió su invicto.