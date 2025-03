Hecher Sosa: "Todos mis caminos llevan a UFC; me siento imparable"

Hecher Sosa ya es una estrella de pleno derecho en las artes marciales mixtas nacionales. El lanzaroteño, con un récord profesional de 11-1, tiene a las puertas su entrada en la UFC, la mejor liga del mundo, en la que ya compiten otros compatriotas como los hermanos Topuria, Ilia y Aleksandre, Joel Álvarez y Dani Bárez.

Para cumplir su sueño, deberá seguir sumando triunfos y finalizaciones, y este fin de semana tiene otra oportunidad de lujo en WOW 17. "El Guanche Warrior" busca este sábado acabar con Thiago Henrique en el que será el evento coestelar de la noche en el Movistar Arena. El Main Event correrá a cargo de Miguel Ángel "Colombo".

A pocos días de subirse a la jaula de Way of Warrior, la promotora presidida y de la que es accionista Ilia Topuria, Sosa habla con SPORT para desgranar las claves de este combate, el estado en el que se encuentra su entrada en la UFC y otros detalles sobre su futuro.

Entramos en semana de Fight Week de WOW 17, ¿Cómo estás?

La verdad es que muy bien, todo en orden, concentrado, con ganas y con ganas de pelear. Al final, lo más duro del Training Camp es el día a día. La semana de la pelea ya solo es sentarte a dar el peso y pelear, que para mí es lo más fácil. Con ganas de que llegue ese día para volver a darle un show a todos los fans españoles y a toda la gente que me sigue.

¿Cada Training Camp que pasa es mejor, no?

Claro, cada día soy mejor, siempre lo digo, cada día soy mejor. Y mientras más tarden en llamarme a UFC, pues peor será para mis rivales, porque tendrán un Hecher más completo, más fuerte, más hombre y más armado en todos los sentidos. Así que el día 29 de este sábado verán todos el nivelazo que tengo ahora mismo. Quiero dar una masterclass a mi rival y demostrar una vez más que tengo un nivel de UFC. Como dicen, todos los caminos llegan a Roma, pues todos mis caminos van a UFC, no hay más.

Hecher Sosa entrenando / HECHER SOSA/INSTAGRAM

Tercera pelea en seis meses, dejas claro que quieres estar activo y el cuerpo te responde.

Sí, al final creo que en España no hay ningún peleador tan activo como yo. Te digo, desde noviembre de 2023, ahora va a ser la sexta pelea. No paro de pelear, recibo ofertas muy buenas. Al final, la oferta que me dieron con WOW y con la visibilidad que tiene la plataforma UFC Fight Pass para mí es buenísima para mantenerme activo. Tenemos la suerte de contar con una plataforma que se ve en UFC Fight Pass, Movistar Plus, que tiene tanta repercusión a nivel social y mediático. Entonces, muy contento de pertenecer a esta compañía y de poder estar activo haciendo lo que más me gusta, que es pelear.

A por otro 'KO'

¿Qué nos puedes decir de tu rival este sábado, Thiago Henrique? Lleva más de año y medio inactivo y fue derrotado.

Me imagino que ahora está entrenando y que será mejor que cuando perdió. Yo siempre me pongo en lo peor. Creo que es un rival muy aguerrido, duro, es ingeniero de Jiu-Jitsu, tiene peligro en las manos, tira bombas, va para adelante, tiene mucha experiencia, tiene cinco KO's y tres sumisiones, eso también dice que es polifacético. Así que, bueno, creo que va a ser una pelea muy divertida, va a ser un peleón, va a haber mucho nivel dentro de la jaula. Y, una vez más, te digo, creo que le voy a dar un gran show a todos los fans españoles y a todos mis fans, y le voy a dar una masterclass a mi rival de cómo se pelea y cómo aspirar contra un peleador de UFC.

¿Cómo lo habéis analizado?

Es un tío muy fuerte, que va para adelante, tiene peligro en las manos y es cinturón negro de Jiu-Jitsu, eso lo dice todo. Tendrá muy buen nivel de suelo también. Su debilidad es que yo soy más alto que él y que soy mejor que él en todo, así que... es lo que hay. Cuando estás preparado como yo, tienes la mente, la cabeza, entrenas con peleadores de nivel UFC y con peleadores de todo el mundo, y ves que estás por encima... Cuando te vas a Suecia a pelear contra el número uno de Europa en ese momento y le das una masterclass, cuando peleas contra el primo de Chimaev, contra Bilal Tipsaev, y le das otra masterclass, pues al final la confianza sube. La confianza está por las nubes, confío en mi equipo al 100%.

Fight Card WOW 17 Madrid / WOWFC

Te veo extremadamente motivado.

Sí, sí, total. Te digo, hubo un momento en mi carrera cuando perdí por KO que empecé a pelear siendo un poquito más precavido para no recibir golpes ni daño. Esa transición de evitar el daño y hacer daño nos costó un par de peleas, que ganamos todas a los puntos, pero nos costó. Ahora estoy en ese momento en el que no me tocan y, si te tocan, te mando a dormir. Así que creo que este es el mejor momento de mi carrera, completo al 100%. Entro ahí con cinturones negros de Jiu-Jitsu un montón y no me finalizan o les paso por encima. Me veo mejor que nunca y deseando demostrarlo, porque decirlo es fácil, pero la cosa es demostrarlo. Todos sabemos lo que tiene que ser un peleador, lo decimos, pero yo creo que no solo lo digo, sino que lo demuestro. Eso es lo que marca la diferencia.

¿Crees que te va a anular el striking?

No sé dónde va a llevar la pelea ni dónde la voy a llevar yo, porque voy a marcar los tiempos. Como bien dices, el striking es donde más cómodo me siento, donde todo el mundo sabe que me desenvuelvo mejor. También tengo un buen nivel de suelo y de lucha. No me ha hecho falta demostrarlo todavía, pero cuando lo tenga que hacer, lo haré sin problema.

Si en esta pelea toca llevarla al suelo y demostrar mi nivel de lucha y grappling, lo haré sin dudarlo. Mi plan es el de siempre: noquearlo, salir ahí y dar una masterclass de rodillas, codos, patadas en giro, manos… Al final, eso es lo que hace que los fans me sigan y quieran ver mis peleas, y eso es lo que van a ver el día 29: una masterclass. Si él quiere llevar la pelea al suelo, estoy preparado también. Y si lo hace, lo finalizaré. No hay más.

El Contender's Series, opción para entrar en UFC

La próxima pelea siempre es la más importante para cualquier peleador, pero tienes la UFC en la mira y cuidar tu récord debe estar en tu mente. ¿Sientes más presión por ello?

Sí, como bien dices, sentí mucha presión en un par de peleas. Estaba a las puertas, había hablado con UFC y sentía que no podía fallar. Pero, al final, el único que fracasa es el que no lo intenta. Como siempre digo, la mayor tasa de mortalidad es por accidentes de coche y aun así seguimos conduciendo todos los días. Hay que vivir y disfrutar lo que amas. Yo amo pelear, amo estar en el gimnasio. Cuando trabajaba en la obra, de camarero o de portero por las noches, no era feliz. Ahora vivo de lo que me gusta, cuido a mi gente, entreno, viajo y conozco a personas increíbles. ¿Cómo voy a dejar de vivir este momento esperando un tren que quizás no llegue?

A diferencia de hace un tiempo, ahora dices que pasar por el Dana White Contender Series es una posibilidad real. ¿A qué se debe este cambio?

La espera se hace larga. Estoy peleando contra rivales con récords increíbles, con nivelazo, y esas mismas peleas podrían darse en el Contender. Por ejemplo, Dani perdió en el Contender y luego entró como suplente en UFC. Muchos peleadores que pierden en el Contender terminan entrando después. Así que, si perder en el Contender me deja en la misma situación en la que estoy ahora —esperando una oportunidad—, no hay mucho que perder. Y si gano, entraría en la historia de las MMA españolas como el primer español en conseguir un contrato por el Contender Series. Mi esperanza es entrar en UFC antes de que llegue el Contender, pero si no es así, es una opción que tenemos en mente. Llevamos más de un año esperando, nos avisan de que estamos como suplentes para eventos, pero no se cae nadie y el tiempo sigue pasando. Así que, si tengo que hacer algo más por mi parte y pasar por el Contender, lo haré.

Imagino que influye que la opción de UFC España en 2025 ya es casi remota.

Claro. Mira, vi la pelea del UFC Londres el otro día, la de Nathan Fletcher contra Caolán Loughran, y te digo que a los dos me los bajo en la misma noche. Veo a peleadores con peor récord que yo y menor nivel que ya están en UFC.

En septiembre me dijiste que UFC te pedía un 70% de finalización. ¿Sigue siendo igual?

Lo que ha cambiado es mi mentalidad. Siento que hago mucho más daño, que estoy más armado y preparado. Creo que puedo acabar con cualquier rival porque, incluso entrenando y pegando flojo, a veces noqueo a gente. Me siento imparable.

Compañero de entrenamiento de Topuria

También me comentaste en septiembre que te gustaría entrenar con Ilia Topuria, algo que se hizo realidad hace pocos días. ¿Cómo fue y qué aprendiste?

Fue increíble. Ilia y Javi me trataron súper bien. Ya había entrenado con Javi en diciembre en Alicante y me trató de lujo. Ilia, igual. Aprendí muchísimos trucos, entendí mejor su estilo de pelea y su presión. Escuché los golpes que le daba al saco y pensé: ¡Ay, mi madre! Tenía el saco doblado hacia adentro de los golpes que le pegaba. Si hace eso con un saco, imagina lo que haría con una cabeza… Rodearte de campeones, de los mejores, te hace mejor. Como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres.

Hecher Sosa y Topuria, etrenando juntos / HECHER SOSA/INSTAGRAM

Sobre el conflicto con Yaman: ¿Ves realmente posible enfrentarte a él?

A mí, sinceramente, no me interesa. Si WOW me lo ofrece y pagan bien, entonces esa pregunta se la tendrían que hacer a ellos. Si quieren que le dé un correctivo, se lo doy, pero ahora mismo no está en mis planes. No pienso ni perder un segundo en hablar de él. Creo que ha querido correr antes de caminar y cuando haces eso, siempre te estampas. Así que, si quieren que yo sea esa pared con la que se estrelle, que paguen bien.

En este WOW también peleará tu amigo Theo Bashford.

Sí, y va a demostrar una vez más el nivelazo que tiene. Su rival es duro, pero Theo está preparado, centrado y enfocado. Estoy seguro de que saldrá con el brazo en alto.

Para mí es como un hermano, y como bien dices, es un orgullo que dos chicos de Lanzarote, una isla tan pequeña con solo 150.000 habitantes, estemos en una cartelera como esta, en el Madrid Arena. Esto es un sueño. Ningún otro lo ha hecho antes a este nivel. Nosotros estamos abriendo camino, y eso es importante para crear un legado. Ojalá, en el futuro, esto se normalice y más peleadores de Lanzarote puedan hacer lo mismo.

Nos gustaría verte en Barcelona algún día... Allí tienes a Pedri, a quien le tienes mucho aprecio.

Sí, soy muy fan de Pedri. Soy de Madrid, pero me gusta el fútbol y me encantaría conocerlo. Es un grandísimo jugador y se nota su humildad desde lejos. Sería un placer ir a Barcelona y conocerlo.

¿Una predicción para el combate?

Creo que lo voy a noquear en el segundo asalto. Desde el minuto uno le voy a dar una masterclass, pero en el segundo asalto, cuando vea que no tiene oportunidades y se le apaguen los ojos, acabará noqueado. Otra posibilidad es que, al verme cerca de noquearlo, intente un derribo para evitarlo… y termine finalizándolo.