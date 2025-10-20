Hayden Zablotny y Robin Goomes conquistan Red Bull Rampage 2025 con una actuación histórica

La cita más extrema del MTB, Red Bull Rampage, volvió a reunir a los mejores freeriders del mundo en los terrenos más exigentes de la Tierra: el desierto de Utah (Estados Unidos). La competición volvió a poner a prueba la creatividad y el control de los riders, que construyen y recorren sus propias líneas en un terreno sin rutas marcadas, puntuadas por dificultad, fluidez y ejecución.

Fue el canadiense Hayden Zablotny, de 22 años, quien se alzó con la victoria masculina de Red Bull Rampage 2025. En su primera participación, Zablotny firmó una bajada impecable tras una caída inicial, logrando 96,00 puntos y convirtiéndose en el primer debutante que gana desde Brandon Semenuk. Su actuación, con trucos como un Flat Drop Backflip y varios 360 Flatspins, electrizó a los jueces y al público.

En la competición femenina, que celebraba su segunda edición, la neozelandesa Robin Goomes repitió triunfo con una línea repleta de trucos, incluidos Backflips y Suicide No-Handers, que le valió su segunda victoria consecutiva en el evento, consiguiendo 89,50 puntos de los jueces.

El podio masculino lo completaron Thomas Genon (Bélgica), segundo con 94,35 puntos, y Tom Van Steenbergen (Canadá), tercero con 94,00. En la categoría femenina, Hanna Bergmann (Estados Unidos) fue subcampeona con 89,33 puntos, mientras que Georgia Astle (Canadá) completó el podio con 87,66.