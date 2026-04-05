Hany Rambod, mejor entrenador del mundo en culturismo: "Si persigues el dinero, el riesgo aumenta. No quieres ir a tomar drogas y dañar tu cuerpo solo por eso"

Hany Rambod es, muy probablemente, el mejor entrenador del culturismo de élite. 25 títulos del Mr. Olympia avalan su trabajo, habiendo sido el principal responsable del éxito de atletas de la talla de Chris Bumstead, Jay Cutler o Phil Heath. Casi nada. Su papel como coach personal ha tenido una influencia que es palpable a día de hoy, pese a que haya adoptado un papel distinto.

Recientemente retirado del mundo del coaching en la élite del culturismo, Rambod reconoce en una charla con el culturista español Joan Pradells que tomó esta decisión para pasar más tiempo con su familia: "Quiero pasar todo el tiempo del mundo con ellos, ahora enfoco mi entrenamiento en atletas jóvenes que se preparan para su primer show o como naturales".

Abordando otro de los temas clave de esta charla, el exentrenador de CBUM compara el culturismo de antes con el de la actualidad: "Creo que los atletas están cambiando. Crecí en los 90, fue un gran momento verles entrenar tan duro. Siento que ahora no son tan dominantes como antes, pero creo que va a empezar a cambiar pronto, a nivel de dinero es una locura. Ahora puedes ganar 1 millón de dólares en premios en un mes (Arnold Classic y Arnold Classic UK), antes tenías que ganar 10 Mr. Olympia".

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Rambod, tras dejar en el aire la eterna comparación, lanza un importante aviso para evitar un final trágico para aquellos que quieran dedicarse al culturismo profesional: "Si persigues el dinero, el riesgo aumenta. No quieres ir a tomar drogas y dañar tu cuerpo solo por eso, tienes que asegurarte que tienes la genética para ser un campeón", sentencia.