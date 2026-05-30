Guillermo Peinado competirá por las medallas en la final de búlder de Alcobendas

El escalador madrileño Guillermo Peinado, uno de los dos españoles que disputaban este sábado las semifinales masculinas de búlder de la World Climbing Series Comunidad de Madrid, tendrá la oportunidad de pelear por las medallas en la final de esta tarde tras clasificarse en sexta posición con 68,6 puntos.

Todo un éxito para el joven escalador de Colmenar Viejo, de 20 años, que, espoleado por el público madrileño en Alcobendas, ha dado un nuevo salto de calidad en su carrera. Peinado alcanza así su segunda final en una prueba de las World Series, después de la lograda en 2024 en Chamonix en la modalidad de dificultad.

En la lucha por las medallas se verá las caras con el gran protagonista de la jornada, el estadounidense Colin Duffy, líder destacado con 84,6 puntos. También estarán en la final el francés Samuel Richard, segundo con 69,6; el japonés Sorato Anraku, tercero con 69,5; además del también japonés Keita Dohi, el británico Dayan Akhtar, el canadiense Oscar Baudrand y el coreano Dohyun Lee.

Anraku, máximo favorito al triunfo, vigente campeón del mundo de bloque, plata olímpica en París y ganador de las tres últimas ediciones de la Copa del Mundo de la especialidad, sufrió más de lo previsto para hacerse un hueco entre los ocho mejores. El japonés necesitó alcanzar el ‘top’ en el último bloque a falta de apenas diez segundos para el final del tiempo y evitar así una eliminación que habría supuesto una de las grandes sorpresas de la jornada.

La dureza de los problemas diseñados por los equipadores de la cita madrileña también dejó fuera de la final al francés Mejdi Schalck, vigente subcampeón del mundo, que concluyó décimo con 54,9 puntos.

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Menos suerte tuvo el otro representante español en semifinales, el ilicitano Manuel Antonio Pastor. Tras la sensacional actuación que había protagonizado en la fase previa, Pastor no pudo repetir prestaciones en la ronda decisiva y terminó fuera de la final con 19,9 puntos, después de alcanzar la zona en los dos últimos bloques.