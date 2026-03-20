Guillem Crespí hace historia en los Mundiales con 23 años

Guillem Crespí tiene 23 años (cumplidos en diciembre), se entrena a las órdenes del excuatrocentista internacional Pau Fradera y camina por la pista como si la cosa no fuese con él. Sabe gestionar la presión a las mil maravillas.

En la historia del atletismo español se han sucedido los intentos de crear un gran velocista, con dos nombres propios en el pasado, el cartagenero Venancio José Murcia y uno de los más mediáticos de la historia, el mostoleño Ángel David Rodríguez.

Pues bien, el catalán acaba de hacer historia por doble motivo este viernes en la primera jornada de los Mundiales bajo techo que se están disputando en la localidad polaca de Torun en tres jornadas con doble lesión.

Crespí tenía el complicado honor de ser el más madrugador de la delegación española en unas caras series de 60 metros lisos en los que tan solo había premio (semifinales) para las tres primeras y para los tres mejores tiempos de las siete series.

Con la confianza de su primer oro nacional tras ser bronce y plata en los dos años anteriores, Guillem Crespí tiene 6.60 de marca del año y 6.58 de marca personal. Compitió a la perfección y fue cuarto con 6.61, a dos centésimas del irlandés Akinola.

Guillem Crespí, en plena ebullición / RFEA - SPORTMEDIA

Sin embargo, a medida que pasaban las series, el catalán se acercaba a las semifinales y lo terminó logrando con el mejor tiempo de los tres repescados. Una enorme alegría para el enésimo proyecto de velocista español.

Crespí igualó la mejor marca jamás realizada por un español en unos Mundiales bajo techo, honor que recaía en Venancio José Murcia desde que en Lisboa en 2001 acreditó 6.61 en 'semis' para rozar la primera final española de la historia (noveno).

"Bueno, contento. Hemos pasado a semifinales y la marca ha estado bien. Correr por la mañana siempre es un poco más complicado y tengo muchas ganas de ver cómo lo puedo hacer por la tarde", dijo en declaraciones a la RFEA.

Además, se convirtió en el segundo de la historia en repetir pasar dos veces a semifinales y se acerca al mítico 'Pájaro' (Ángel David Rodríguez), quien lo logró cuatro veces y se dio el gusto en Estambul 2012 de lograr el mejor tiempo de las series (6.64).