Las Guerreras, a rezar... y a ganar al 'coco' Alemania

Las irregulares Guerreras afrontan el cierre de la segunda fase del Mundial femenino con opciones de pasar a cuartos de final, pero no dependen de sí mismas y jugarán sabiendo si el billete sigue siendo una realidad.

España se enfrenta este sábado a las 18.00 horas en Dortmund a la coanfitriona Alemania, que ha ganado todos sus partidos en el Mundial, aunque ya está en cuartos como primera. Debe ganar y que Montenegro venza a la Serbia de José Ignacio Prades a las 15.30 horas.

Esa combinación de resultados catapultaría a España a la segunda plaza y a unos cuartos de final en los que se enfrentaría al primero del Grupo IV que será Brasil o Noruega. En caso contrario, las españolas regresarían con sensaciones agridulces pese al paso adelante.

Danila So está jugando a gran nivel en ataque / EFE

En este Mundial se ha visto a unas Guerreras mejoradas respecto a los Juegos de París'24 y al Europeo de 2024, pero sigue sin ser suficiente. Ambros Martín ha elevado el nivel de un grupo muy joven que sigue falto de regularidad y que a veces se descompone en el centro defensivo.

"En partidos anteriores jugamos bastante mejor que contra Islandia y no pudimos ganar. Esta vez el juego no ha sido tan fluido, especialmente en el primer tiempo y en el arranque del segundo, pero hemos ganado", comentó el seleccionador tras derrotar a las islandesas.

Coanfitriona junto a Países Bajos, Alemania se está mostrando como un bloque infranqueable que ha derrotado ya a Islandia (32-25), Uruguay (12-38), Serbia (31-20), Islas Feroe (36-26) y Montenegro (18-36). Por tanto, será difícil, aunque Markus Gaugisch podría hacer rotaciones.

"Para este último encuentro, en el que nos jugamos la clasificación, lo más importante es acabar satisfechas: dar nuestra mejor versión y competir con ambición, independientemente del resultado final", explicó en la previa un Ambros Martín que piensa en el presente y en el futuro.

Una de sus figuras, la central Alina Grijsels (Borussia Dortmund) suma 13 goles (siete contra Islandia). En la portería está brillando Katharina Filter (Ejgsberg) y sus mejores realizadoras son con un espectacular 28/32 la extremo izquierdo Antje Döll (Neckarsulm) y con 20 la lateral derecho Nina Engel (Bensheim/Auerbach).

La que está aprovechando el Mundial para encumbrarse a sus 24 años es Danila So. La del Gloria Bistrita lidera la tabla de goleadoras con 33 'dianas', dos más que la rumana Sorina-Maria Grozav (Corona Brasov) y tres más que la polaca Magda Baldam (también en Rumanía en el Slatina).