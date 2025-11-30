Las Guerreras, a reaccionar ante Montenegro... o a resignarse una vez más

La historia reciente de la selección española femenina de balonmano está marcada por decepciones o por una irregularidad que sigue condenando a un grupo joven y supuestamente con talento. "No somos las Guerreras que optaban a las medallas", dijo el seleccionador Ambros Martín a SPORT antes del Mundial.

De hecho, la única excepción desde la llegada del canario al banquillo con el difícil trabajo de rejuvenecer a la mejor selección de la historia fue la excelente respuesta colectiva en el Preolímpico de Torrevieja que después no se vio confirmada con cinco derrotas en los Juegos de París'24.

Tras la victoria del debut ante Paraguay (26-17) llegó una gran decepción el viernes ante Islas Feroe (25-27). Con un rendimiento guadianesco, las españolas parecían tener controlado el partido con 23-21 y bola, pero la defensa se convirtió en un 'coladero' por centro en el que camparon Jana Mittún y Elsa Eghlom.

La catalana Kaba Gassama, contra Islas Feroe / IHF

Con ganas de reivindicarse y con muchas urgencias, las Guerreras se miden este domingo a Montenegro (18 horas) en Trier con la obligación de sumar al menos un punto, ya que el billete para la segunda fase está asegurada salvo una quimérica 'paliza' de Paraguay a las feroesas con derrota española ante las balcánicas.

El caso es que pasar a la segunda fase con cero puntos sería un sinónimo de eliminación antes del complicado objetivo de lo cuartos de final, ya que habría que ganar los tres partidos contra Alemania, Serbia y Uruguay o Islandia y esperar una serie de empates en los otros enfrentamientos del grupo.

'Las Leonas de Oro' (nombre como es conocida la selección montenegrina en el mundillo del balonmano) superaron a Paraguay (25-34) y a Islas Feroe (32-27) en las dos primeras jornadas, por lo que ya tiene dos puntos de cara a la segunda fase y buscará ante España otros para dar un gran paso hacia los cuartos.

Sus principales referentes son la pivote Tatjana Brnovic, la lateral derecho Durdina Jaukovic (ambas del CSM Bucuresti), la extremo izquierdo Dijana Trivic (CSM Corona Brasov), la joven lateral derecho Jelena Vukcevic y la portera franco-maliense-montenegrina Armelle Kelly Attingre (ambas del (ZKR Buducnost).

Ambros Martín recalcó la importancia de mantener la máxima concentración durante todo el partido. "Debemos centrarnos en lo que podemos controlar. Afrontar las dificultades desde una mentalidad positiva, sin pensar en lo que pasó y con foco en el trabajo en equipo será clave", explicó con convencimiento.

"No es un partido cualquiera; es una oportunidad para demostrar carácter y superar el golpe del partido anterior. Vamos a luchar por sumar dos puntos en la 'Main Round' ante un equipo muy potente, agresivo y físico. Serían fundamentales, porque cualquier resultado puede cambiar las posiciones", añadió el canario.