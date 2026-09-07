Las Guerreras, a preparar el Europeo sin un referente

Oro europeo con las Guerreras Junior en 2023 y plata en 2025, Joaquín Rocamora sustituyó a Ambros Martín en la absoluta con la clasificación para el Europeo ya encarrilada. Y la certificó dos victorias ante Austria (24-29 y 34-24), una trabajada frente a Grecia (22-24) y otra contra Israel (31-13).

La pretemporada de los clubs ya ha empezado y la selección española tiene ante sí dos amistosos muy importantes para preparar el Campeonato de Europa que se disputará del 3 al 20 de diciembre en Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Turquía y República Checa. España jugará en el grupo C ante Dinamarca, Turquía y Grecia.

La RFEBM ha querido que el rival sea lo más exigente posible y las Guerreras se concentrarán del 21 al 27 de septiembre en Granollers para afrontar un doble amistoso contra Alemania en el Palau Olímpic de la capital vallesana los días 25 y 27. Antes, del 17 al 20 tendrá lugar una nueva actividad del 'Proyecto 2029' en Calella.

Paula Arcos pasó por el quirófano hace algo más de dos meses / INSTAGRAM

La gran ausente de estos dos encuentros será una de las grandes referentes del actual balonmano femenino español, Paula Arcos. La petrerí se sometió a finales de junio a una cirugía de hombro y el pronóstico apuntaba a unos cuatro meses de baja. "Volveré con más fuerza y más ganas", reiteró. Si todo va bien, podría llegar a tiempo para el Europeo.

Tras las platas continentales en 2008 y en 2014, las Guerreras se mantuvieron al máximo nivel hasta el subcampeonato mundial en 2019 con Carlos Viver en el banquillo. El equipo no ha vuelto a recuperar ese nivel y la mejor prueba de ello fue la decimotercera plaza en el último Europeo, que igualó la peor clasificación de la historia.

Alemania atraviesa un momento dulce tras la medalla de plata conquistada el pasado invierno en un Mundial en el que cayeron por 20-23 en la final ante la Noruega de la 'bombardera' Henny Reistad en una cita en la que brillaron la extremo izquierdo Antje Doll, la lateral derecho Emily Vogel, la joven lateral derecho Viola Leuchter y la portera Katharina Filter.

Joaquín Rocamora, a tres meses del Europeo / RFEBM

"Tenemos muchas ganas de volver a juntarnos. Será una semana para recuperar sensaciones y recordar todo el trabajo que establecimos en marzo y en abril. Nos enfrentaremos a una de las cuatro o cinco mejores selecciones del mundo y nos servirá para testear nuestro desarrollo", comentó Rocamora a la RFEBM.

"El objetivo común y toda la atención la tenemos puesta en intentar ser mejores, en desarrollarnos como grupo y en prepararnos para esa cita que tenemos al final del año natural con el Europeo. Hay mucho trabajo por delante", concluyó el seleccionador español.

La convocatoria

Portería: Maddi Aalla (Alba Fehérvár KC) y Nicole Morales (Club Balonmano Elche).

Central: Alicia Fernández (MKS Zaglebie Lubin), Elba Álvarez (Bera Bera R.T.) y Paola Bernabé (Elche).

Lateral derecho: Aitana Santos (CSM Targu Jiu) y Belén Rodríguez (Elche).

Lateral izquierdo: Danila So Delgado (CS Gloria Bistrita), María Gomes (CS Minaur Baia Mare) y Carmen Arroyo (Bera Bera).

Extremo derecho: Anne Erauskin (Bera Bera) y Maitane Echeverria (Bera Bera).

Extremo izquierdo: Jennifer Gutiérrez (Gloria) y Lisa Oppedal (Elche).

Pivote: Eli Cesáreo (Zaglebie), Kelly Nnonzie (Bera Bera), Lysa Tchaptchet (FTC Kováčs) y Lyndie Tchaptchet (Metz Handball).