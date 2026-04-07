Las Guerreras, plácida visita a tierras griegas antes del partido menos deseado

Tras las victorias ante Grecia (35-15) e Israel (22-38) en los dos últimos partidos de Ambros Martín como seleccionador, Joaquín Rocamora debutó con sendas victorias ante Austria (24-29 y 34-24) para sellar la clasificación de las Guerreras para el Europeo que se disputará en diciembre de este año en República Checa, Polonia, Ruumanía, Eslovaquia y Turquía.

El oriolano, de 40 años, sigue compaginando el banquillo de la selección con el del Atticgo BM Elche de la Liga Guerreras Iberdrola en virtud del acuerdo al que llegó con Paco Blázquez, su gran valedor y presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

Con los deberes hechos, España se enfrenta este miércoles a Grecia a las 14.45 horas en el Municipal Sports Center Lefkovrisi de Kozani, una localidad de unos 70.000 habitantes situada al norte del país, unos 120 kilómetros al oeste de Salónica.

Ester Somaza, en el momento del lanzamiento / RFEBM - J.L. RECIO

Mucho peor será lo del domingo a las 18 horas en Bolaños de Calatrava frente a Israel tras lo sucedido en la primera vuelta. Las Guerreras amagaron con un boicot, saltaron a la pista con sandías en las zapatillas a modo de protesta y bastantes firmaron un comunicado.

Más allá del resultado, el duelo supone una nueva oportunidad para consolidar el juego español y para reforzar automatismos. Con el liderato sellado, el equipo buscará seguir dando pasos adelante con esa gran cita continental como gran objetivo.

Una vez concluida esta ventana, el próximo 16 de abril en la localidad polaca de Katowice tendrá lugar el sorteo de la fase final del Europeo de 2026. Las bolas dibujarán el camino del conjunto español en una cita continental en la que tan solo pudo ser 13ª en 2024 y novena en 2022.

Elba Álvarez es cada vez más importante en la selección / RFEBM - J.L. RECIO

Para Joaquín Rocamora, el gran objetivo de esta semana pasa por "intentar ser mejores. Introducimos a las cuatro o cinco jugadoras que no estuvieron en marzo. La primera parte de la ventana está enfocada en consolidar y dar a conocer a las jugadoras nuevas el modelo; la segunda, coincidiendo con el segundo partido, nos permitirá introducir algún concepto nuevo".

La capitana Alicia Fernández coincide a grandes trazos con el seleccionador y considera que esta semana "puede ser buena para enfocarnos más en nosotras mismas que en las rivales. El objetivo es seguir mejorando. Queremos que el grupo siga creciendo de cara al Europeo.

LAS 18 CONVOCADAS

Portería: Maddi Aalla (Alba Fehervar KC), Nicole Morales (Club Balonmano Elche) y Lucía Prades (Bera Bera R.T.).

Central: Paola Bernabé (Elche) y Alicia Fernández (MKS Zaglebie Lubin).

Lateral Derecho: Elba Álvarez (Bera Bera), Aitana Santomé (CSM Târgu Jiu).

Lateral Izquierdo: Ester Somaza (Bera Bera), Danila So (CS Gloria Bistrita), Belén Rodríguez (Club Balonmano Granollers) y Carmen Arroyo (Bera Bera).

Extremo Derecho: Paula Agulló (Elche) y Maitane Echeverria (Bera Bera).

Extremo Izquierdo: Lisa Oppedal (Elche) y Ona Vegué (HSG Blomberg Lippe).

Pivote: Lyndie Tchaptchet (Bera Bera), Elisabet Cesáreo (Zaglebie Lubin) y Lysa Tchaptchet (Odense Handbold).