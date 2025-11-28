Las Guerreras se pegan un tiro en el pie... y los cuartos ya son una quimera

España no entendió el ataque sin portera de Islas Feroe y cayó por 25-27 en una derrota que complica muchísimo su existencia en el Mundial, hasta el punto de que deberá derrotar el domingo a Montenegro para evitar pasar sin puntos a la segunda ronda, lo que supondría despedirse de los cuartos. Cuando más lo necesitaban, les falló la defensa.

España - Islas Feroe (balonmano, Mundial femenino), 28/11/2025 MUNDIAL FEMENINO DE BALONMANO ESP 25 27 FER Alineaciones ESPAÑA, 25 (14+11): Lucía Prades (p.), Kaba Gassama (4), Lysa Tchaptchet, Danila So (7), Paula Arcos (3), Anne Erauskin (3), Ona Vegué (1) -siete inicial-, Alicia Fernández, Maitane Echeverria (3), Lisa Oppedal, Maddi Bengoetxea (1) y Elba Álvarez (3, 1p.). ISLAS FEROE, 27 (11+16): Rakul Wardum (p.), Pernille Brandenborg (7, 2p.), Maria Nólsoy (3), Jana Mittún (6), Lív Zachariasen (1), Liv Poulsen, Rannvá Olsen (2) -siete inicial-, Gylta Á Neystabø (p.s.), Bjarta Johansen (1), Marita Mortensen, Súna Hansen (4), Elsa Egholm (2) y Karim Egholm (1).

Este Territorio Autónomo del Reino de Dinamarca había debutado como mundialista con buena imagen, pese a caer por 32-27 contra Montenegro. Dos jugadores habían brillado por encima del resto, la capitana Pernille Brandenborg y la rapidísima Jana Mittún, hermana mayor del genio Oli Mittun (GOG) y prima de Elias Ellefsen á Skipagøtu (Kiel).

Las españolas, que se dieron un festín frente a la débil Paraguay (26-17), empezaron muy activas en defensa con Kaba Gassama y Lisa Tchatpchet al mando de las operaciones. En ataque mandaba una Danila So Delgado que ya tiene todos los galones, aunque las feroeses mantenían las tablas (4-4, min. 8:35).

España interpretó bien el ataque siete contra seis que empezó a plantear el danés Claus Mogensen y se marchó por tres goles en la única 'diana' de Paula Arcos en la primera parte para completar un parcial de 0-4 y establecer el 7-4 (min. 11:56). Sin embargo, entre Brandenborg y Mittun acercaron a las suyas a un solo tanto (9-8. min. 24:30).

Las 'Guerreras', que habían fallado dos lanzamientos de siete metros, frenaron la remontada de Islas Feroe con un paradón de Lucía Prades a disparo de Liv Poulsen y mandaron en los cinco minutos finales del primer acto con ataques rápidos y una gran recuperación final que permitió 'estrenarse' a la catalana Kaba Gassama (14-11).

Ambros Martín no encontró soluciones en la segunda parte / RFEBM

Las siete paradas de Prades se veían anuladas por las ocho pérdidas españolas y el ataque sin portero nórdico funcionaba hasta el punto de que el sexto gol sin fallo de Brandeborg estableció el empate a los seis minutos de la reanudación (15-15). Y la cosa empeoró aún más con el gol de Zachariasen para el 15-16 tras un doloroso 1-5.

Los árbitros no ayudaban en sendas faltas no señaladas en los lanzamientos fallados de Paula Arcos y de Danila So. El equipo regresó desde la defensa y se topó con una Rakul Wardum que llevaba tantas paradas en 11 minutos (cinco) como en los 30 primeros. El caso es que a 18 minutos del final había tablas en el Trier Arena (18-18).

Lo siguiente fue otra muestra de la irregularidad de un equipo en construcción que se complicó mucho la vida en el Mundial. De ganar por 23-21 a verse 25-26 abajo a 52 segundos del final con tiempo de Ambros Martín y ataque español. Perder suponía estar obligadas a derrotar a Montenegro para evitar pasar sin puntos a la segunda fase.

La enésima parada de Wardum ante Gassama para irse a 14 (nueve tras el descanso) supuso el principio del final y Mittún sentenció por un carril central por el que las Guerreras hicieron aguas en la segunda parte. Un 25-27 que deja los ánimos muy fríos de cara al duelo del domingo contra Montenegro, el rival más duro del grupo.