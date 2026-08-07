Las Guerreras juveniles se plantan en la final del Mundial y los Hispanos caen

Viernes con sensaciones dispares para las selecciones juveniles. Las Guerreras vencieron en un partidazo a Egipto por 26-27 en las semifinales del Mundial sub'18 con seis goles de la central Lucía Calleja y los Hispanos cayeron por 32-27 ante Alemania tras encajar un 7-1 en la segunda parte de las 'semis' del Europeo sub'18 pese a los siete goles del azulgrana Adrián Sola.

Egipto - España (balonmano, Europeo femenino sub'18), 07/08/2026 EUROPEO FEMENINO SUB'18 DE BALONMANO EGI 26 27 ESP Alineaciones EGIPTO, 26 (12+14): Jaydaa Salama (p.) (Jana Labanah, p.s.), Jowaireya Abdallah (2), Farah Morsi, Farida Alian (2), Merna Abdelnaser (4), Mai Mahmoud (1), Joudy Mohamed (1), Sondos Abouelazaiem, Reem Ahmed (1), Malak Elbadry (2), Malak Aboyoussef (4), Yasmine Farrag (5), Habiba Elgohary, Zeina Kotb (4) y Zeina Elgohary (1). ESPAÑA, 27 (13+14): Paula Millaruelo (p.) (Rebeca Secades, p.s.), Andrea Palomero (4), Aitana Hernández, Oihana Murgiondo (3), Edurne Donderis, Nora Merino (1), Erika Vladu(2), Elene Fresco (4), Lucía Calleja (6), Lucía Moreno (3), Nagore Alza, Andrea Pérez, Laura Ferrer (2), June Aguinagalde (2) e Iraia Berroeta (1).

Por tanto, las chicas de Cristina Cabeza se enfrentarán el domingo a Montenegro en la gran final a las 17.30 horas en la localidad rumana de Pitesti, mientras que la selección que dirige Javier Márquez tratará de conquistar el bronce el domingo a las cinco de la tarde en Belgrado en un durísimo duelo ante Dinamarca, que perdió por 17-26 contra Eslovenia.

Gran victoria femenina

Tras su trabajada victoria en cuartos frente a Austria (27-25), las Guerreras juveniles volvieron a ponerse el mono de trabajo en semifinales para noquear por la mínima a Egipto (26-27) y retar en la final del domingo a una Montenegro que ganó a las danesas por 25-27 con 10 goles de Ivana Savic.

La primera parte fue muy igualada. Las Guerreras consiguieron la única renta de dos goles en la primera parte con dos goles de Elene Fresco (Super Amara Bera Bera) y de Elena Fresco (AtticGo Elche), pero ese 3-5 fue un espejismo y Merna Abdelnaser lideró la recuperación de las africanas con un parcial de 3-0 (6-5). Al descanso, todo abierto con el 12-13.

Cristina Cabeza, una entrenadora como la copa de un pino / RFEBM

España jugó más cómoda en la segunda parte, con el buen trabajo de la central Lucía Calleja (AtticGo Elche) y con buenas paradas de Rebeca Secades (Morvedre). Así se alcanzó el 16-20 (min. 40), pero Egipto se recuperó y encaró los últimos cinco minutos a un gol (23-24). Ahí un siete metros que detuvo Secades fue clave para el 26-27 final.

"Muy poca gente en España pensaba que podíamos volver a meternos por segundo año consecutivo en una final de un Mundial. Y aquí estamos. Cuando las cosas no estaban bien, la jugadora que entraba al campo lo intentaba todo. Hoy hemos sido más equipo que nunca y el gen 'Guerrera' ha resurgido otra vez", dijo con orgullo a RFEBM la seleccionadora, Cristina Cabeza.

Hundimiento masculino

La selección masculina juvenil que dirige Javier Márquez no pudo con Alemania en una semifinal que se decidió en los primeros 10 minutos de la segunda parte. Hasta ese momento, los Hispanos habían controlado más o menos el partido.

Con dos goles de Adrián Sola, España ganaba por 1-4 a los 10 minutos y mantenía esa renta al paso por el 20' (6-9). Sin embargo, entre la defensa y las paradas de Tjorven Knackstedt (11), los de Erik Wudtke se fueron al descanso uno abajo (11-10) y se marcharon con un parcial de 7-1 que llevó el marcador del 12-12 al 19-13 (min. 41:53).

Los goles de Adrián Sola no bastaron contra Alemania / LUCIJA BEGENISIC - EHF

España no dejó de intentarlo hasta el final, pero esos malos 10 minutos fueron una losa demasiado pesada. A placer, los germanos llegaron a ganar por 22-14 y acabaron haciéndolo por 32-27 para retar a Eslovenia en la Final. Los españoles deben levantarse e ir a por el bronce. Por cierto, partidazo de Julius Pöthke con ocho tantos.