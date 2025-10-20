Las Guererras estallan por el partido contra Israel

La selección española femenina de balonmano sigue lanzada hacia el Europeo de 2026 al lograr este domingo una victoria sin paliativos por 22-38 en la segunda jornada del Grupo B en un encuentro ante Israel marcado por la polémica que se disputó a puerta cerrada en una sede neutral (Bratislava), sin imágenes y sin fotografías.

La grave situación que se ha vivido en los últimos meses entre Israel y Palestina que ni siquiera el tan traído plan de paz de Donald Trump ha conseguido frenar ha abierto una corriente crítica contra el país hebreo. Sin embargo, la rapidez con la que se excluyó a Rusia de todos los deportes contrasta con los paños calientes con este país bañado por el Mar Rojo.

Lo idea sería que el deporte fuese ajeno a esa gran lacra que es la política y que los deportistas pudiesen competir libremente, con independencia de las actuaciones de sus Gobiernos. De todas formas, eso es ciencia ficción en una sociedad tan politizada como la actual. Al menos, habría que pedir el mismo critero para todos los casos... Ciencia ficción también.

Maitane Echeverria, en una imagen de archivo / RFEBM

En el seno de las Guerreras ya se habían manifestado en contra de la disputa del encuentro y varias jugadoras dejaron claro su malestar con la difusión de un comunicado a través de las redes sociales en el que quisieron mostrar su solidaridad "con el pueblo palestino".

La nota la compartieron un total de nueve internacionales: las porteras Nicole Wiggins y Lucía Prades, la lateral Paula Arcos, las centrales Alicia Fernández y Elba Álvarez, las pivotes Kaba Gassama y Lyndie Tchapchet, y las extremos Ona Vegué y Maitane Echeverria.

El comunicado

"Ante el deber de jugar, no puedo ignorar lo que sucede más allá de la pista, en tanto lo que soy impregna por completo lo que represento como jugadora. Como deportista, me resulta imposible separar por completo la competición de la realidad que ahí fuera golpea cada día las vidas de personas inocentes", arranca el escrito.

Captura de la nota que firmaron nueve internacionales españolas / TWITTER

"Pienso en cómo, en otros momentos de la historia reciente, el deporte ha actuado con determinación ante los abusos cometidos contra los derechos humanos y, cuando no lo ha hecho, la ignominia ha sellado la memoria colectiva de sus responsables, quienes lo perpetraron, permitieron o posibilitaron. En cambio, hoy reina un silencio que ahoga. Esa doble vara de medir duele", continúa.

En español y en inglés, la nota recalca la "solidaridad" de las jugadoras con el pueblo palestino. "Mi solidaridad está con el pueblo palestino, sometido a un genocidio que ha arrasado la vida de 68.000 personas y en cuyo hogar no han dejado piedra sobre piedra. No se trata de política (pregúntese quién lo argumenta y por qué): se trata de humanidad, dignidad y justicia", señala el escrito.

Las jugadoras difundieron el texto horas antes del enfrentarse este domingo a Israel en Bratislava, capital de Eslovaquia. "No puedo no alegrarme ante la posibilidad de un acuerdo que acerque la paz y alivie, aunque sea un poco, tanto dolor. Esta esperanza no borra la responsabilidad ni es incrédula. Compito, sí. Pero no lo hago con indiferencia", concluye el texto.