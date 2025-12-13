Un gris Gassiev destrona a Pulev con un golpe extraordinario

Las dos semanas de fiesta boxística organizadas en Dubai por la Asociación Internacional de Boxeo (World Boxing Association o IBA) vivieron este viernes un extraordinario capítulo en la víspera de las 13 finales del Mundial Masculino que se disputarán este sábado en el Duty Free Tennis Club.

La IBA preparó una supervelada con 12 combates profesionales y en el tercero de ellos el canario Samuel Carmona pasó por encima del namibio Immanuel Josef en una pelea a ocho asaltos en el peso gallo y recalcó a SPORT que sus planes para 2026 pasan por disputar una pelea por el Mundial... y ganarla.

La última de las 12 peleas era un duelo de bombarderos a 12 asaltos por el cinturón del peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) entre el veteranísimo campeón búlgaro Kubrat Pulev (44 años) y el retador ruso Murat Gassiev (32) tras siete años de dudas y continuas lesiones.

Kubrat Pulev fue mejor en los cinco primeros asaltos / IBA

Cabe recordar que por encima de ellos en un escalón mucho más alto se encuentra el crimeo Oleksandr Usyk, supercampeón de la AMB y de largo el mejor peso pesado de la actualidad. Es una nueva táctica de los organismos para que varios campeones coexistan. Pero, lo dicho, el 'Gato' está a otro nivel.

La pelea en Dubai empezó con un claro dominio de 'La Cobra' (31 victorias, 14 por KO y tres derrotas), quien utilizaba el 'jab' con la izquierda para mantener a raya a un rival más pequeño y con menos envergadura. La historia empezó a cambiar en el tercero, con mejores golpes del aspirante para anotarse un 10-9.

Sin embargo, Pulev recuperó la iniciativa tras recibir varios golpes abajo en el tercer asalto y se hizo posiblemente con los dos siguientes, por lo que la pelea estaba claramente de su lado al acabar el quinto. Malas sensaciones de Gassiev ante un oponente que el próximo 4 de mayo cumplirá 45 años.

El boxeo no es fútbol y aquí de un 8-0 adverso se puede pasar a perder un partido. Pues bien, eso es exactamente lo que sucedió en el sexto. El insigne 'cuarentón' Pulev buscó un golpe, se quedó en el sitio y el diestro ruso le colocó una sensacional izquierda por fuera que impactó de lleno en la 'pera' del ya excampeón.

Pulev se fue al suelo como un saco de patatas y no reaccionó al conteo de 10 segundos del árbitro Rafael Ramos. Se acabó. El búlgaro deberá pensar en la retirada y el ruso, en la defensa obligatoria ante el británico Moses Itauma, quien a día de hoy parece muy superior. Deberán ponerse de acuerdo antes del 9 de febrero.