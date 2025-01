Griezmann y Brahim presentan WTR ON, la revolución de la hidratación

WTR ONE, la nueva bebida funcional, irrumpe en el mercado con una propuesta única que combina pureza, innovación y beneficios para el bienestar. Con agua proveniente de las fuentes naturales no contaminadas de Suecia, esta bebida se destaca por su enriquecimiento con vitaminas y minerales esenciales, diseñados para apoyar un estilo de vida activo y saludable.

Griezmann y Brahim, embajadores

Lo que diferencia a WTR ONE no es solo su calidad excepcional, sino también el respaldo de figuras icónicas del deporte. Los futbolistas Antoine Griezmann y Brahim Díaz se han convertido en propietarios de la marca, reafirmando su compromiso con la vida saludable y el rendimiento físico. Su apoyo impulsa la expansión global de WTR ONE, llevando su mensaje de bienestar y sostenibilidad a todo el mundo.

Griezmann probando WTR ONE / WTR ONE

Más allá del agua, una experiencia funcional

Con sabores refrescantes como Melocotón, Frambuesa y Limón, cada variedad está pensada para una función específica: desde fortalecer el sistema inmune hasta mejorar la concentración y revitalizar el cuerpo. Además, WTR ONE BLACK, su agua alcalina, es ideal para quienes buscan un equilibrio perfecto y una hidratación completa, equilibrando el pH y detoxificando el cuerpo.

Algunos de los productos WTR ONE / WTR ONE

Comprometidos con la sostenibilidad, en WTR ONE, cada etapa del proceso de producción está diseñada para minimizar el impacto ambiental, alineándose con consumidores conscientes que buscan productos responsables.