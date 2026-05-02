Las grandes estrellas de los World Relays en otra cita de España con la historia

Con un total de 26 atletas convocados, la selección española disputa este fin de semana una nueva edición de los World Relays en Gaborone (capital de Botswana), que repartirá 12 de los 16 billetes para el Mundial al aire libre del año que viene en Pekín en las seis pruebas en liza (4x100 metros y 4x100 metros en categoría masculina, femenina y mixta).

Será una cita de muchos quilates, con estrellas mundiales en las seis pruebas y también con importantes ausencias, como los estadounidenses Noah Lyles y Sha'Carri Richardson en 4x100, o el estadounidense Quincy Hall y la neerlandesa Femke Bol en el relevo largo. Por cierto, que tampoco estarán los estadounidenses Fred Kerley (oro en 100 lisos en el Mundial de Eugene'22 y bronce en los Juegos de París'24) ni el bimedallista mundial Erriyon Knighton, sancionados ambos por tramposos en una lacra que se repite en la velocidad de este país. ¡Qué cosas!

Repasemos las principales figuras en una cita que no volverá a disputarse hasta que dentro de dos años recupere la sede de sus primeras ediciones, Nassau en Bahamas.

4x100 MASCULINO

Los cuatro grandes favoritos a la vista de la lista de inscritos son Estados Unidos con Ronnie Baker, Kyree King y Courtney Lindsey; Canadá con Jerome Blake, Aaron Brown, Travis Campbell y el veterano bicampeón olímpico Andre De Grasse; Jamaica con Ackeem Blake, Ryiem Forde, Oblique Seville y Rohan Watson; y Gran Bretaña con Jeremiah Azu, Romell Glave, Zharnel Hughes y Nethaneel Mitchell-Blake.

España cuenta con Andoni Calbano (especialista en 200), el catalán Guillem Crespí, el jovencísimo Ander Garaiar (campeón europeo sub'19 del hectómetro), Jorge Hernández, Jaime Sancho y el experimentado Sergio López. La lista de atletas destacados la completan el australiano Joshua Azzopardi, el laureado botswano Letsile Tebogo, el alemán Kevin Kranz, el ghanés Joseph Paul Amoah, los italianos Samuele Ceccarelli y Eseosa Desalu, el nipón Yoshihide Kiryu, el keniano Ferdinand Omanyala, el sudafricano Akani Simbine y los neerlandeses Xavi Mo-Ajok y Jaimie Omalla.

4x100 FEMENINO

El cuarteto español femenino ya cuenta con dos quintas plazas de enorme mérito en los Mundiales de Eugene'22 y en los de Tokio'25. En esta ocasión, la RFEA ha citado a la eléctrica catalana Jaël Bestué, a la recuperada Lucía Carrillo, a la balear Esperança Cladera (especialista también en 200 metros), a Esther Navero y a una Maribel Pérez que vuelve a sonreír tras muchos problemas físicos. No estará ya la gran Paula Sevilla, centrada en el relevo largo.

Dos países destacan sobre el papel. Italia presenta al 'bólido' Zaynab Dosso (oro mundial y europeo de 60 lisos), a Gloria Hooper y a Dalia Kaddari, mientras que Jamaica recupera a Elaine Thompson-Herah y tendrá a Shericka Jackson. Entre el resto, citar a la francesa Helene Parisot, la británica Imani Lansiquot (se echa en falta a Daryl Neita, a Amy Hunt y a la reputada Dina Asher-Smith), las alemanas Rebekka Haase y Lückenkemper, Hungría con Boglárka Takács y con la vallista Luca Kozák, Polonia con Pol Pia Skrzyszowska (otra vallista) y Portugal con Lorène Dorcas Bazolo y Tatjana Pinto.

4x100 MIXTO

El relevo corto mixto español también aparecen Alberto Calero, Juan Carlos Castillo, Carmen Marco, Aitana Rodrigo y Ona Rossell. Entre el resto de países sobresalen los jamaicanos Kishane Thompson y Brianna Williams, sus compatriotas y gemelas Tia Clayton y Tina Clayton, los australianos Lachlan Kennedy y Torrie Lewis, el vallista galo Just Kwaou-Mathey, el alemán Robin Ganter, la neozelandesa Zoe Hobbs, el portugués Carlos Nascimento y la suiza Ajla Del Ponte.

4x400 MASCULINO

Con el objetivo todavía un poco utópico de bajar de los tres minutos y el más realista de lograr una plaza para los Mundiales de Pekín en 2027, España presenta una buena mezcla entre la experiencia de Óscar Husillos, Julio Arenas y 'Manu' Guijarro más la juventud con Markel Fernández, David García y Gerson Pozo. De hecho, en la pasada edición en Guangzhou se les escapó la clasificación para Tokio'25.

Uno de los equipos más potentes será el belga, con Christian Iguacel, Jonathan Sacoor, Julien Watrin y un inefable representante de la familia fetiche del 400, Dylan Borlée. Sus grandes rivales y quizá los grandes favoritos serán los anfitriones botswanos con un conjunto lleno de potencia y talento, con el polivalente Letsile Tebogo, Busang Collen Kebinatshipi, Bayapo Ndori y Leungo Scotch.

Ojo también a Gran Bretaña con Charles Dobson y Alex Haydock-Wilson (no estará el subcampeón olímpico Matthew Hudson-Smith) y a Países Bajos con Liemarvin Bonevacia, Eugene Omalla, Jonas Phijffers y el ochocentista Tony Van Diepen. Completan la lista de figuras el brasileño Matheus Lima, el danés Benjamin Lobo Vedel, el polaco Maksymilian Szwed, los lusos Pedro Afonso, João Coelho y Omar Elkhatib (otro equipazo), el qatarí Abderrahman Samba y los sudafricanos Zakithi Nene, Lythe Pillay y un Wayde Van Niekerk que logró el actual récord mundial de 400 en Río'16.

4x400 FEMENINO

Es la prueba reina de los relevos españoles, con la madrileña Blanca Hervás y la solanera Paula Sevilla como jefas de filas. Junto a ellas, la ochocentista Rocío Arroyo, la 'fija' Carmen Avilés, la gaditana Ana Prieto y la recuperada Eva Santidrián. Sus rivales deberían ser Países Bajos con Lieke Klaver y Eveline Saalberg (sin Femke Bol) y Jamaica con Rushell Clayton y Andrenette Knight, sin olvidar a las polacas con Natalia Bukowiecka y Justyna Swiety-Ersetic.

Profundizando en las inscritas, citar a otras grandes atletas que darán lustre al 4x400, aunque quizá sus países echan en falta alguna relevista más de máximo nivel. En esa situación se encuentran Canadá con Dianna Proctor y Zoe Sherar, Chequia con Lada Vondrova y la gran Lurdes Gloria Manuel, Francia con Amandine Brossier y Louise Maraval, Gran Bretaña con Lina Nielsen, Italia con Eloisa Coiro y Alice Mangione o Noruega con Henriette Jaeger.

4x400 MIXTO

España añade a la nómina del relevo largo mixto al recuperado catalán Bernat Erta, a la vallista Daniela Fra, al veterano Samuel García y a Herminia Parra. También se 'apuntan' el belga Alexander Doom (especialista en pista cubierta), las británicas Yemi Mary John y Laviai Nielsen, el neerlandés Isaya Klein Ikkink y los estadounidenses Bryce Deadmon y Brian Faust en una muestra de que este billete sí interesa especialmente a los norteamericanos.