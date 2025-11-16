La gran temporada de Ángel Ayora en el DP World Tour no tuvo el premio 'gordo' que buscaba

Ángel Ayora finalizó en un destacado octavo puesto en el torneo final de la temporada en Dubai, el DP World Championship, confirmando su espectacular progresión, y que incluso le hizo tener opciones de victoria en el torneo final donde se decidía el campeón de la ‘Race to Dubai’, que finalmente fue como se esperaba para Rory McIlroy,.

Aunque también estaban en juego las 10 preciadas tarjetas del PGA Tour para la próxima temporada, gracias al acuerdo de colaboración entre ambos circuitos, unos derechos soñados para los mejores jugadores del circuito europeo.

Y Ayora se quedó muy cerca, pero no pudo consumar el objetivo que se había marcado, vista su excelente temporada en el DP World Tour, y que veía con muchas opciones de poder saltar el charco el próximo año.

El joven malagueño se quedó a un suspiro de ganarse la tarjeta para el PGA Tour 2026 / ALI HAIDER / EFE

Lo tuvo muy cerca

Aunque su sueño se acabó quedando en eso, y lo que más debió lamentar, es que lo tuvo en su mano en la jornada final del DP World Championship, disputado en el recorrido de Jumeirah Golf y donde se impuso el inglés Mathew Fitzpatrick en un emocionante final con desenlace en el play-off.

Ayoraha demostrado en un evento de primer nivel su altísimo nivel de juego, su capacidad para enfrentarse de tú a tú con algunos de los mejores golfistas del mundo, y además de sumar su décimo top 10 del la temporada, se ha clasificado como parte del top 25 de la Race to Dubai., concretamente en el puesto vigésimo.

Angel Ayora ha jugado un gran torneo en Dubai que le valió otro Top10 en el DP World Tour / ALI HAIDER / EFE

Ayora, con apenas 21 años, ha demostrado tener el juego suficiente para volver a intentarlo la próxima temporada, y seguro que opciones de ganar su primer título en el DP World Tour llegará más pronto que tarde.

Los españoles, en la parte baja de la tabla

En cuanto a los otros tres españoles presentes en la gran final, Jorge Campillo (-5) y Eugenio López-Chacarra (-5) firmaron este domingo su mejor tarjeta de la semana, 68 golpes cada uno, para escalar siete posiciones y terminar empatados en el puesto 37º.

Nacho Elvira (-1), por su parte, jugó bajo par, con 71 golpes, para ganar una posición y terminar penúltimo este torneo que cierra la campaña 2025. Ninguno de los tres pudo pelear por los primeros puestos ni por las tarjetas del PGA Tour para 2026 donde Ayora fue el que lo tuvo más cerca, sin suerte.