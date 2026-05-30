El gran icono del atletismo español ya ilusiona y... ahora se 'pondrá las pilas'

Desde la retirada del extremeño Álvaro Martín tras el oro conjunto en los Juegos Olímpicos de París'24, la granadina María Pérez es la gran referente del atletismo español. Su palmarés es extraordinario: el citado título olímpico en el relevo mixto de maratón, cuatro oros mundiales (dos en 20 km y otros dos en 35 km) y uno continental en los Europeos de Múnich'18 (20 km).

Después de tres cursos intensísimos en los que no descansó e incluso superó una seria lesión en el sacro que la hizo llegar con pinzas a los Juegos de París, María Pérez avanzó a SPORT el pasado otoño que no habría más 'dobletes' y que competiría mucho menos este año.

Dicho y hecho. Su único objetivo es la media maratón en los Europeos de Birmingham, nueva distancia por obra y gracia de Sebastian Coe, quien sigue maniobrando para cargarse esta especialidad desde su puesto como sectario presidente de World Athletics). Para ello, la discípula de Jacinto Garzón tan solo tenía planeada una competición a modo de preparación.

María Pérez recibió el cariño de la afición en A Coruña / GP CANTONES

La de Orce renunció a la Copa del Mundo en la que brillaron sus sucesoras Aldara Meilán y Sofía Santacreu para centrarse en el Gran Premio Cantones en A Coruña que se disputó el pasado sábado y las sensaciones que ofreció una María Pérez corta de entrenamientos fue notable. Sin la campeona olímpica china Jiayu Yang, la lista de salida era impresionante, destacando la italiana Antonella Palmisano, campeona europea en 20 km y amiga personal de la de Orce.

Se impuso con 1h:32.21 la mexicana Alegna González (subcampeona mundial en 20 km el año pasado en Tokio), la emergente italiana Sofia Fiorini fue segunda con 1h:32:33 y María Pérez llegó tercera con 1h:32.48. "Llevaba siete meses sin competir, a diferencia de mis rivales directas, que llegaban con más ritmo. Me faltó la chispa que te da la suma de competiciones", dijo tras la prueba.

"Estoy contenta con mi rendimiento", añadió antes de otra proclama en favor de la marcha, tomando el relevo de Álvaro Martín. De hecho, ha reiterado que su deseo sería tanto que Aldara Meilán como Sofía Santacreu "puedan competir y retirarse dentro de mucho sin que nadie les arrebate ese deseo".

María Pérez ganó dos oros en los Mundiales de Tokio'25 / INSTAGRAM

La granadina tiene mucho trabajo por delante hasta principios de agosto, cuando se medirá en Birmingham a las mejores de Europa, entre ellas Palmisano. La RFEA anunció la lista de marchadores para el Europeo y la acompañarán Aldara Meilán a sus 19 años y una Antía Chamosa en línea ascendente. Lesionada, la descollante Sofía Santacreu deberá esperar al año que viene.

Los planes de María Pérez son realizar una estancia de dos semanas en la localidad italiana de Livigno con Palmisano y después, la habitual concentración en Font Romeu que tan buenos resultados ha dado los últimos años. ¿Para qué cambiar cuando las rutinas funcionan?

En esa doble estadía, la andaluza 'cargará' para ir afinando a medida que se acerque el Europeo, una cita en la que reinó en Múnich'18 en los extintos 20 km marcha. Por ahora, excelentes sensaciones físicas y técnicas. Ahí el trabajo de Jacinto Garzón es clave para desterrar las dudas de 2021 y 2022.