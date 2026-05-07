El gran día de Seve Ballesteros en el RCG El Prat

El golf vuelve a tener protagonismo en Catalunya con el Estrella Damm Catalunya Championship, el primer gran torneo de la temporada del DP World Tour, en su primera parada en Europa en la temporada 2026. Y lo hace en un lugar especial como el RCG El Prat y en una fecha muy señalada.

Un 7 de mayo de 2011 nos dejaba el genial golfista de Pedreña, un Seve Ballesteros que cambió la historia del golf en España y que 15 años después sigue en la memoria de todos.

Para celebrar esa efeméride, el RCG El Prat ha vivido este jueves una jornada muy emotiva, el recuerdo del jugador cántabro, presente a lo largo del recorrido Rosa del club de Terrassa con imágenes del jugador, y que los aficionados han podido ir siguiendo mientras contemplaban a los profesionales en juego.

La figura de Seve aparece a lo largo del recorrido Rosa del RCG El Prat / SPORT

El momento más especial llegó con un pequeño homenaje en la salida desde el tee del 1 con la presencia del hijo mayor de Seve, Javier Ballesteros y su tío Ramon Sota, que vivieron ese emotivo momento dónde se recordó la figura de Ballesteros y lo que significó y significa para el golf español.

Tras unas palabras de recuerdo del director del torneo, Miguel Vidaor, los muchísimo aficionados que se congregaron en esta primera jornada del torneo se agolparon en ese tee del 1 dónde no faltó el presidente de la RFEG.

Juan Guerrero-Burgos, el presidente de la FCGolf, Ramón Nogué, y todo el mundo del golf catalán y español que no se quisieron perder ese momento tan emotivo.

Y es que Seve perdura en la memoria de todos los aficionados al golf y los que no lo son por ser una de las personalidades del deporte que trascendió de nuestras fronteras con un deporte considerado de minorías, pero que ha seguido creciendo y más que lo hará en los próximos años con la cita culminante en el 2031 con la disputa de la Ryder Cup en Camiral Golf (Girona).