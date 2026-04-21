Un gran Cristóbal Lorente, a las puertas de pelear por el Mundial pluma del Consejo

Cristóbal Lorente se ha formado como boxeador y como persona en el Gimnasio KO Verdun que regenta su entrenador, Rafa Martín. De manera metódica ha calcado los pasos de Sandor Martín, hijo de su técnico y gran espejo en el que se ha mirado siempre. De hecho, el mejor boxeador español del momento pasó de ser su ídolo a su compañero y a un amigo de los de verdad.

Aquel chaval que se fogueaba en la esquina de Sandor es ya un hombre hecho y derecho que ha visto cómo su pequeño Oliver cumplía cuatro meses la pasada semana en Glasgow, donde el barcelonés regaló otra cátedra de boxeo para derrotar por decisión dividida al ídolo local, Nathaniel Collins. Esta vez no retuvo el cinturón europeo EBU del peso pluma como el pasado 4 de octubre (nulo), sino que era una eliminatoria para el título mundial del Consejo.

Fue una pelea con un marcado componente táctico, en la que Rafa Martín volvió a demostrar por qué es uno de los grandes entrenadores del boxeo español. Denostado por algunos, ahí están los resultados y sus clases magistrales en el análisis de los combates. Y la cosa no queda en sus dos mejores exponentes, ya que Ethan Jiménez se proclamó en marzo campeón de España del peso welter y Sebastián Pinoargote es excampeón nacional superwelter (perdió el título el pasado 21 de marzo ante Andreu Caballero).

La foto de los ganadores en Glasgow / KO VERDUN - FACEBOOK

A diferencia de la citada primera pelea entre ambos, Cristóbal Lorente no permitió que el local llevase la iniciativa y fue imponiendo su gran virtud, una de las mejores izquierdas del mundo entre púgiles diestros. El barcelonés fue imponiendo su ley, aunque en el sexto asalto se fue al suelo al no ver la derecha que le lanzó Collins en una contra. Se levantó como una exhalación, pese a que los puristas piden esperar unos segundos. Y se lanzó a por su rival.

Los últimos asaltos fueron una cátedra de boxeo, con ese 'jab' de izquierda que es más bien un golpe poderoso en su caso que uno para marcar distancias. El escocés es un rival de aúpa y estaba considerado como claro favorito en las apuestas... al igual que en la primera pelea. Dos jueces hicieron una lectura excelente de lo sucedido (112-115), mientras que el italiano Giovanni Poggi ensució el boxeo con un vergonzoso 116-111 en favor del británico.

"Se lo dedico a este hombre, que es el único que ha confiado siempre en mí", dijo emocionado en el ring mientras señalaba a su entrenador. Junto a ellos, Sandor Martín y otra figura clave del KO Verdun, el exboxeador Rafa Valle ('Rafilla'). En un país normal y en una Catalunya normal, todos los estamentos se unirían para organizar una gran velada en el Palau Sant Jordi en la que Cristóbal Lorente luchase por ese sueño universal pluma y Sandor Martín lo hiciese por el superligero. ¿Dónde está la Generalitat?

Con cuatro meses recién cumplidos, Oliver y su mamá Carolina subieron al ring a celebrar una victoria tan merecida como trabajada que lo consagraba como nuevo campeón mundial de plata del Consejo y como aspirante oficial al título que posee un boxeador extraordinario, el invicto neoyorquino Bruce Carrington (29 años y 17 victorias, 10 antes del límite).

Consagrado ya como una de las grandes estrellas del boxeo español, Cristóbal Lorente debe descansar ahora tras un intenso 2025 en el que retuvo dos veces el título europeo EBU pluma con sendos nulos ante el malagueño Rubén Gil y contra Collins (también en Glasgow). Lo siguiente será jugar el partido más difícil del noble arte, el de los despachos. Al tetracampeón europeo le esperaría después Carrington, quien logró el título mundial en enero ante su compatriota Carlos Castro. ¿Alguien dijo miedo?