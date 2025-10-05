Un gran Cristóbal Lorente arranca el nulo ante Collins en su casa de Glasgow

Cristóbal Lorente brilló este sábado en el Braehead Arena de Glasgow con un nulo en un duelo de invictos contra el escocés en el que cada uno defendía y conservó su cinturón. El de campeón europeo EBU pluma en el caso del catalán y el cinturón de plata del Consejo Mundial en el del insular. De menos a más, el púgil del KO Verdun rozó el triunfo en tres sensacionales minutos finales.

Llevado en volandas por el público, el zurdo Collins empezó más activo y controló los tres primeros asaltos con una izquierda que no sacaba demasiado, pero sí era efectiva a ojos de los jueces. El catalán trataba de defenderse atacando y daba la sensación de ir a más contra el número 1 del Consejo Mundial en un duelo de 'gallos'.

Esa impresión quedó confirmada en un igualado cuarto asalto que desequilibró en la recta final con una buena mano y con un excelente 'upper' el discípulo de Rafa Martín (padre y entrenador de Sandor Martín). El quinto llevó el sello de Cristóbal Lorente y el sexto bien pudo ser uno de los mejores asaltos de 2025 entre dos púgiles europeos.

Collins pudo ganarlo pese a los intercambios descarnados que hicieron pensar en un posible KO para cualquiera de los dos contendientes. No le gustó al escocés ese combate descarnado y frenó el séptimo con inteligencia para colocar más golpes, pese a los dos o tres notables al cuerpo que le llegaron.

La imagen del tres veces campeón continental estaba siendo excelente, pero necesitaba algo más para ganar y el octavo asalto fue una buena muestra de que tanto él como su esquina eran conscientes de ello. Más inteligente, el tricampeón continental colocaba golpes y se marchaba para evitar contras y controlar esos tres minutos por poca diferencia.

La 'Pesadilla' de Glasgow no estaba tan fresca físicamente y trató de bajar el ritmo de la pelea en un noveno asalto que también pudo ser español. Aunque claro, ganar un combate como foráneo en Gran Bretaña suele ser tan difícil como hacerlo en las pistas griegas de baloncesto en los años 90.

Tenía que ganar los tres últimos para retener el título y encumbrarse al Olimpo del Consejo de cara a un posible mundial. En el décimo hizo bastante más que su rival, con ese dominio increíble de la izquierda pese a ser diestro para desequilibrar la balanza. Collins respondió a la arenga de su esquina y al menos equilibró el undécimo.

Sin embargo, Cristóbal Lorente salió a por todas en el duodécimo y desarboló a su cansado rival, quien miraba a la esquina y esperaba la campana. No estuvo lejos de irse al suelo y el veredicto de los jueces fue por una vez justo. El primero dio 115-113 para el británico, el segundo 113-115 para el español y el tercero, 114-114. Nulo y cada uno conservó su cinturón.

"He venido a su casa para pelear contra el número 1 del mundo y he puesto al público en pie. Merezco ser el campeón, porque he hecho lo necesario para ganar al número 1 en su casa. ¿Una revancha? ¡Por supuesto! ¡Vamos a hacerlo!", explicó el español en castellano con un intérprete tan de excepción como su compañero de gimnasio Sandor Martín en el KO Verdun.