Gran Bretaña se lleva la gran final del CSIO Barcelona 2025

Un último recorrido rapidísimo de Scott Brash en el desempate de la final le ha permitido a Gran Bretaña ganar su primera Liga de Naciones Longines. El conjunto británico se ha adjudicado por primera vez la competición por equipos más importante de la hípica internacional, sólo superada por los Juegos Olímpicos y el Campeonato del Mundo tomando el relevo de Alemania, campeona los dos últimos años. La prueba, un baremo A con cronómetro a dos mangas, ha cerrado la cuarta y última jornada del CSIO Barcelona, que durante cuatro días ha convertido la Ciudad Condal en el epicentro mundial de la hípica con un total de 37.600 espectadores.

En una abarrotada pista olímpica del Real Club de Polo de Barcelona, Gran Bretaña e Irlanda se han jugado el título en el desempate, después de terminar las dos mangas del recorrido igualadas a 16 puntos. En el desempate, Scott Brash, con Hello Jeferson, ha adelantado en sólo 23 centésimas de segundo al irlandés Billy Twomey (Jumping Jack van de Kalevallei), en un recorrido espectacular que ambos han completado sin penalización. “Tengo mucha suerte de tener estos caballos, ahora me siento muy fuerte y muy bien acompañado con este equipo. Es mi primera Longines League of Nations, lo que es fantástico. Creo que el formato de esta final es muy acertado y muy entretenido para el público. Me gusta y además le da la oportunidad al caballo de ver el recorrido antes. En el desempate el caballo no se ha puesto más nervioso porque en realidad ellos no distinguen este tipo de situaciones, o dónde están compitiendo. Yo he intentado mantenerme muy concentrado y estoy agradecido por los buenos consejos que me ha dado mi equipo”, ha explicado Brash, cuarto en el ranking mundial y subcampeón europeo.

El resto del equipo británico lo han formado Ben Maher (Enjeu de Grisien), Harry Charles (Sherlock) y Donald Whitaker (Millifield Colette). Adrian Whiteaway ha sido el jinete suplente y Di Lampard la jefe de equipo.

En la tercera posición final, con 21 puntos, se ha clasificado Alemania, seguida de Bélgica (22 puntos), Estados Unidos (24 puntos), Países Bajos (24 puntos), Francia (29 puntos), Italia (31 puntos) y España, con 32 puntos.

Además, el italiano Piergiorgio Bucci y su moza Yulia Khokhryakova han sido elegidos mejor jinete y moza de la temporada, al tiempo que Hantano (propiedad de Marcello Bucci/Iron Horse Farm) ha recibido el galardón al mejor caballo del año.

El CSIO Barcelona se consolida como referente mundial

El CSIO Barcelona 2025 ha cerrado su 113ª edición reafirmándose como el gran referente internacional del salto de obstáculos y uno de los eventos más destacados del calendario ecuestre. Durante cuatro jornadas, 37.600 espectadores han pasado por el Real Club de Polo de Barcelona para disfrutar de la mejor competición, protagonizada por los 79 jinetes y amazonas y los 129 caballos que han participado en esta edición.

El impacto del evento ha trascendido más allá de la pista: más de 110 periodistas y fotógrafos acreditados han cubierto la cita, mientras que la señal televisiva ha superado las 650 horas de emisión en más de 80 canales internacionales, alcanzando a 115 países. Gracias al apoyo de las instituciones, los patrocinadores y el equipo organizador, el CSIO Barcelona se consolida como gran embajador deportivo y social de la ciudad, proyectando al mundo la mejor imagen de Barcelona.