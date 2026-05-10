Un gran Barça cae con cabeza alta ante el Porto y se queda sin la Champions

Era uno de los años en los que la sección de hockey patines del Barça hockey patines partía como menos favorita en la Champions League de hockey patines y paradójicamente fue el que más cerca se quedó desde que la levantó por última vez hace ocho años. El equipo azulgrana murió en la orilla en la gran final ante el Porto, que se hizo fuerte en el inicio e hizo pagar caro al Barça unos primeros minutos demasiado blandos para la cita.

Porto - Barça WSE CHAMPIONS LEAGUE FCP 3 1 FCB Alineaciones FC PORTO, 3 (2+1): Xavi Malián (p.), Rafa Costa (1), Carlo Di Benedetto, Gonçalo Alves (1), Helder Nunes -cinco inicial-, Pol Manrubia, Eduard Lamas, Ezequiel Mena y Telmo Pinto (1). BARÇA, 1 (0+1): Sergi Fernández (p.), Ignacio Alabart (1p.), Marc Grau, Ferran Font, Sergi Aragonès -cinco inicial-, Pablo Álvarez, Xavi Barroso, Sergi Llorca y Eloi Cervera.

No ayudó en absoluto un arbitraje pésimo y demasiado casero, que determinó todas las pequeñas decisiones a favor del equipo portugués, que era claramente el local en un pabellón de Coimbra lleno a rebosar de aficionados portugueses. Para su gratitud, acabaron viendo cómo los suyos levantaron su cuarta corona europea y terminaron con el dominio azulgrana en finales de Champions.

Se acaba el sueño europeo para un Barça que llegó mucho más lejos de lo que nadie esperaba y que dejó por el camino a Sporting y Benfica en cuartos y semifinales, demostrando que pese a la diferencia abismal económica, el equipo está para mucho más de lo que ha demostrado en los últimos años en la competición.

Mención especial para Sergi Fernández, que en su última Champions ha demostrado con honores ser todavía el mejor portero del mundo. De nuevo lo hizo en la final, pese a que no pudo frenar el inicio brillante de un Porto que se vio con el primer favor arbitral ya en el primer minuto. Azul a Marc Grau y directa a favor, que no pudo aprovechar Carlo Di Benedetto, aunque poco después sí lo hizo Rafa Costa en la superioridad.

Se vino más arriba el Porto y Gonçalo Alves volvió a batir la portería azulgrana con un disparo desde lejos que rebotó en un defensor.

El Barça pudo frenar el ritmo frenético de los portugueses y consiguió imponer uno que le benefició más a ellos, aunque no logró apenas inquietar a Xavi Malián, gigante bajo palos. Tampoco con las azules que vieron Telmo Pinto primero y Joan Ignasi Alabart después. Solo en los últimos minutos pudo inquietar el Barça, por medio de un Alabart que se topó con el palo.

Era el inicio de la inercia que el Barça cogió para empezar de mejor manera la segunda mitad, en la que se encontró con el gol en los primeros minutos tras un penalti transformado por Alabart. A partir de ahí, llegaron los mejores minutos de un Barça incisivo y sólido atrás que puso a prueba a Malián una y otra vez por medio de Ferran Font.

El ‘24’ azulgrana fue el más peligroso, pero no pudo encontrar el gol del empate. En los mejores momentos del Barça llegaron las decisiones más controvertidas de los árbitros, que sacaron la segunda azul a Marc Grau por una acción en la que no hubo nada. Más inverosímil fue la siguiente a Pablo Álvarez Barroso, tras una caída de Telmo Pinto en la que nadie le tocó.

Resistió el Barça, pero no consiguió el gol y acabó muriendo en la orilla con un golazo de Telmo Pinto a cinco minutos para el final.

Cabeza alta y a seguir. El Barça ha demostrado que es capaz de competir y mucho contra los gigantes portugueses. Con ambición del club y refuerzos de nivel como los que suenan, la 23ª Copa de Europa ya no es un reto imposible.

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s un reto imposible.