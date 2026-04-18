Gran ambiente y máxima expectación en el arranque del Cervezas Victoria Pickle Pro Tour 2026 Gran Canaria Open

El circuito Cervezas Victoria Pickle Pro Tour ha dado este viernes el pistoletazo de salida a su temporada 2026 con la celebración de la primera jornada del Gran Canaria Open, en un día marcado por la gran expectación, el excelente ambiente en las pistas y el alto nivel competitivo.

Desde primera hora de la mañana, las instalaciones han registrado una intensa actuvidad, con la disputa de encuentros que han permitido avanzar de forma significativa en los cuadros del torneo. La jornada se ha desarrollado con total normalidad y sin incidencias destacables en el club de tenis Conde Jackson, club sede de esta primera fase del torneo, en una primera toma de contacto que ha dejado muy buenas sensaciones tanto a nivel organizativo como deportivo.

En el aspecto competitivo, el protagonismo ha recaído en las distintas categorías en juego, con especial atención a las categorías absolutas PRO, donde ya se han disputado las primeras rondas en modalidad individual y han comenzado a definirse los cuadros finales de cara al domingo. Los principales favoritos han ido cumpliendo los pronósticos en una jornada marcada por la intensidad y la igualdad en numerosos encuentros.

En cuanto a resultados, la mañana nos dejaba como ganadores de la categoría absoluta 4.5 Single, la más alta entre los amateur, a Gabriel Satrústegui, y Celia Millon. Este mayor protagonismo que se les quiere otorgar desde la organización del circuito a los jugadores amateur se refleja también en decisiones como la de ponerles en el foco. En ese contexto, varias de las finales amateur también se jugarán en pista central.

Por ello, esta misma tarde, a partir de las 19 horas, en la pista central situada en la plaza Alcalde Fernando Ortiz Wiot, en pleno paseo de Las Canteras, se juegan las finales de dobles masculino y femenino 3.5.

Estas enfrentarán a Jane Carson y Sharon Bland contra María Luisa Saez y Pilar Doiztúa, y una vez finalizada esta, harán lo propio Álex Espejo y Moisés Estévez contra Jaime Espejo y Berto Villahoz.

La categoría +50 pro también vivirá sus finales single en pista central. De hecho, se encargarán de abrir el día de mañana en el centro de Gran Canaria. A las 10h, Lluís Ventós se enfrentará a Jose Manuel Granados, y seguidamente serán Elena Bonilla y Mónica Rodríguez quienes busquen alzarse con la victoria en la versión femenina de esta categoría.

En el 4.5, también se vivirán las finales de dobles en pista central, a partir de las 11 horas. Eva Martinez y Mónica Ramírez se enfrentarán a Anna Adamska y Leticia Rodríguez, y posteriormente Gabriel Satrústegui y Josu Gil se medirán ante José Ángel Corona y Mario García.

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En esta primera jornada los participantes han valorado muy positivamente el desarrollo del torneo, destacando el ambiente, el nivel de juego y la organización del evento. El Gran Canaria Open continuará en las próximas jornadas con la resolución de los cuadros y la disputa de las finales, que pondrán el broche a la primera prueba del calendario 2026 del Pickle Pro Tour