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GOLF

Gooch coge el mando en Corea con Sergio García en el Top 10

Tras la segunda jornada disputada en el recorrido coreano de Busan, el estadounidense se han situado al frente en solitario (-8) con el castellonense a cuatro impactos

Talor Gooch busca en Corea su quinto título en el LIV Golf

Talor Gooch busca en Corea su quinto título en el LIV Golf / LIV

Ramon Palomar

Ramon Palomar

El LIV Golf Corea tiene un nuevo líder después de disputarse la segunda jornada en el Asiad Country Club, en la localidad de Busan, con el norteamericano Talor Gooch como el más inspirado en un campo que enseñó sus uñas, con banderas complicadas y que no facilitó los birdies para los cracks del circuito.

Talor Gooch describe el Asiad Country Club como un campo para jugadores que buscan precisión en sus golpes. El capitán del OKGC demostró el viernes por qué se adapta perfectamente a su estilo de juego. Gooch firmó una tarjeta de 63 golpes (-7) en la segunda ronda del LIV Golf Korea para colocarse líder tras 36 hoyos con 8 bajo par, un golpe por delante del capitán del Crushers GC, Bryson DeChambeau.

Cinco jugadores comparten el tercer puesto con 5 bajo par: Cameron Smith (capitán del Ripper GC), Joaquín Niemann (capitán del Torque GC), Scott Vincent (HyFlyers GC), Thomas Pieters (4Aces GC) y Charles Howell III (Crushers GC).

Sergio García jugó un torneo brillante en Virginia aunque no le dio para ganar

Sergio García sigue en la parte alta de la clasificación, aunque no se 'engancha' con la cabeza / LIV GOLF

Sergio, el mejor español

Gooch, campeón individual del LIV Golf 2023, buscará su quinto título individual este fin de semana; dos de sus títulos anteriores los consiguió en Valderrama, el campo anfitrión del LIV Golf Andalucía de la próxima semana y otro campo que exige precisión en el golpe. Parece que está recuperando su mejor forma justo en el momento oportuno.

Respecto a la participación española, poco movimiento de cara a acercarse a las primeras posiciones. Sergio García (-4) se mantiene como el español mejor clasificado, empatado en la octava posición con el coreano Doyeib Mun (-4), que llegó a coliderar la clasificación durante este viernes.

El de Borriol volvió a ser de los mejores de tee a green pero tuvo que conformarse con una tarjeta de 69 golpes, con tres birdies y dos bogeys, perdiendo distancias con el liderato.

Rahm, decimotercero

Jon Rahm (-2) mejoró pero su vuelta de 68 golpes, con cuatro birdies y dos bogeys, le llevó al decimotercer puesto empatado, a seis impactos de Gooch, y este sábado tendrá que lanzar un ataque si quiere entrar en la batalla por la victoria. 

Noticias relacionadas y más

Luis Masaveu (-1) cedió un golpe hoy con una tarjeta de 71, Josele Ballester (PAR) repitió con su segunda ronda consecutiva al par, con 70 golpes, y David Puig (+1) jugó sobre par y cae a la zona baja, puesto 38º empatado.

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